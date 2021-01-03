50.000 TL Ne Kadar Faiz Getirir 2021? Banka Banka Faiz Getirileri

Son günlerde internette en çok araştırılan konulardan biri, 50 bin TL’nin ne kadar faiz getireceği olarak karşımıza çıkıyor. Binlerce vatandaş, elindeki birikimi bankalara yatırarak değerlendirmek istiyor. Zira Türkiye’deki hemen hemen her banka, yatırım için tercih edildiğinde, vatandaşlara çeşitli faiz oranları sunarak onlara çeşitli miktarlarda kazanç sağlıyor. Bu sebeple de özellikle son günlerde, bankalara yapılan vadeli mevduat yatırımları yaygınlaşmış olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar, hangi bankanın hangi oranda faiz verdiğini merak ediyor, araştırıyor.

Yatırımcılar Yeni Yatırım Yöntemleri Arayışında

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de Covid-19 salgını sadece insan sağlığına etki etmedi, aynı zamanda ekonomide de büyük sarsıntılara yol açtı. Hal böyle olunca da ekonomi piyasalarında hemen hemen her yatırım varlığı, ciddi oranda dalgalanma yaşadı ve fiyatlarda büyük değişimler yaşandı. Özellikle 2020 yılının Mart ayında salgının ilk etkileri ile birlikte ekonomi piyasaları adeta allak bullak oldu. Bununla birlikte ülkemizde en çok tercih edilen yatırım varlıkları olan altın, döviz ve gümüş fiyatlarında büyük değişimler yaşandı. Bununla birlikte vatandaşlar da yatırımları için portföyünü genişletmeye çalıştı. Farklı alanlarda paralarının değerini korumak isteyen vatandaşlar, geleneksel yatırım araçları yerine daha farklı yatırım araçları tercih etmeye başladı. Örneğin bu yıl, tüm dünyada kripto para piyasaları büyük oranda ilgi gördü. Bunun en büyük sebeplerinden biri olarak, yatırımcıların salgın etkisi ile dalgalanan yatırım varlıkları sonrasında, yeni yatırım araçları araması karşımıza çıkıyor. Birçok kişi, döviz ya da değerli metal yatırımlarından vazgeçerek bu gibi alanlara yöneldi. Öte yandan aynı şekilde, insanlar bankaların vadeli mevduat hesaplarını da bir değer saklama yöntemi olarak değerlendirdi ve bu yıl bankalara yapılan yatırımların miktarı oldukça arttı. Hem yabancı yatırımlar hem de yerli yatırımcılar, bu yıl vadeli banka mevduatlarına fazla miktarlarda yatırım yaptı. Bu da bankaların vadeli mevduat hesaplarının yaygınlaşmasını sağladı. Bunun sonucunda birçok kişi, hangi bankanın hangi oranda faiz verdiğini aramaya koyuldu.

Hangi Banka Ne Kadar Faiz Oranı ve Net Kazanç Sunuyor?

Yaşanan gelişmelerle birlikte, vatandaşlar bankaların verdiği faiz oranlarını araştırmaya koyuldu. Bankalar da verdiği faiz oranlarında adeta yarışa girerek, vatandaşların kendisini tercih etmesi için çalışmalara koyuldu. Buna göre birçok banka, yatırılacak olan tutarlara göre yıllık faiz oranlarında güncellemeye gitti ve yatırım yapmak isteyenlere çeşitli fırsatlar sundu. Fakat yine de her bankanın kendi belirlediği faiz oranları değişiklik gösterebiliyor. Buna göre bazı bankaların, 50 bin TL yatırım için, sağladığı yıllık faiz oranları ve sunduğu 1 yıllık net kazançlar şöyle:

· Albaraka Bank %9,35 yıllık faiz oranı ile net kazanç 4 bin 535 TL

· Alternatif Bank %12,50 yıllık faiz oranı ile net kazanç 6 bin 63 TL

· Fibabank %14,50 yıllık faiz oranı ile net kazanç 7 bin 33 TL