Düldül’ün yolu Mamak’a düştü
Düldül’ün yolu Mamak’a düştü. Sahibinden kaçan atın yolu, Mamak Belediyesi Barınağı’na düştü
Mamak Belediyesi’nin Kutludüğün Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi’nin sıra dışı bir misafiri vardı. Sahibinden kaçan 1,5 yaşındaki at, yolunu şaşırınca soluğu Mamak Belediyesi’nin Kutludüğün Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde aldı. Mamak Belediyesi Veteriner Hekimlerince muayene edilen ata gözü gibi bakan görevliler, atı temizledi karnını doyurdu. Mamak Belediyesi personelince adı Düldül koyulan atın sahibi aranıyor.
Gözü gibi bakıyorlar
Düldül’e gözü gibi baktıklarını kaydeden Veteriner Hekim Çise Kalpakçı, “1,5 yaşındaki atı gördüğümüzde hepimiz şaşırdık. Geldiğinde yaraları vardı. Muayene ettik, temizledik, doyurduk. Gözümüz gibi bakıyoruz. İlk geldiğinde bayağı tedirgindi. Şimdi buradaki sevimli köpeklerle uyum içinde. Düldül’ün sahibini arıyoruz. Sahibi çıkmazsa sahiplendireceğiz” dedi.
04 Oca 2021 - 12:29 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.