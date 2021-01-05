BAŞKAN ALTINOK’TAN 2021’DE DE PAZARLARA SIKI DENETİM

BAŞKAN ALTINOKTAN 2021DE DE PAZARLARA SIKI DENETİM

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 2021de de Keçiörenlilere kaliteli hizmet sunmak için ilçedeki semt pazarlarında fiyat ve kalite denetimlerini sürdürüyor. Altınok Semt pazarlarımızda vatandaşımızın taze kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve tüketmesi için yeni yılda da denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Pazarlarımızda satışı yapılan sebze ve meyvelerin fiyatlarını da günlük olarak sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçiyoruz. dedi.

VATANDAŞ SEÇEREK ALIYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Keçiören'in faklı mahallelerinde günlük kurulan semt pazarında vatandaşın kaliteli hizmete ulaşabilmesi için denetimlerini 2021de de hız kesmeden sürdürüyor. Altınok her gün denetlediği semt pazarlarında vatandaşın talep ve isteklerini dinlerken aynı zamanda vatandaşın sebze ve meyveleri seçerek almalarını sağlıyor.

SEBZE VE MEYVE FİYATLARI GÜNLÜK YAYINLANIYOR

Semt pazarlarındaki sebze ve meyve fiyatlarının günlük olarak Keçiören Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulduğunu ve fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçildiğini belirten Başkan Altınok Pazarlarda satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını günlük duyuruyoruz. Daha sonra da yayımladığımız fiyat listesi ile pazar tezgâhında bulunan fiyatları karşılaştırıyoruz. Denetimler sırasında günlük fiyat kurallarına uymayan pazar esnafını önce uyarıyor bir sonraki ihlalinde ise yasal işlem uyguluyoruz. ifadelerini kullandı.

TMM KURALLARINA UYALIM

Denetimler sırasında vatandaşı temizlik maske ve mesafe TMM kurallarına uymaları konusunda da uyaran Altınok şunları kaydetti:

Temizlik maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMMye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu maskesiz sokağa çıkmanın vebal olduğunu anlattık anlatmaya da devam ediyoruz.