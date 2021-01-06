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- 06 Oca 2021 - 13:51 G: 06 Oca 2021 - 13:59

Hükümsüz dizisi hangi kanalda? Hükümsüz dizisinin konusu nedir, Oyuncuları kimler?

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, İsmail Hacıoğlu, ve Hande Doğandemir ve Alican Yücesoy gibi isimlerin yer aldığı Hükümsüz dizisi, Exxen platformunda yayınlanacak. Dizinin ilk bölümü TV8 ekranlarında gösterime girerken, kalan bölümler Exxen üzerinden takip edilecek.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Tanıtımı ile büyük ilgi yandıran Hükümsüz dizisinin ilk bölüm heyecanı başladı! Yayınlanan fragmanı ile ses getiren ve dillere plesenk olan, “Engellenebilir her ölüm cinayettir!” sözleri ile akıllarda kalan Hükümsüz dizisini ilk bölümü, bu akşam görücüye çıkıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan ilk bölümü ile diziyi daha yakından tanıma fırsatı bulunurken, dizinin konusu ile birlikte oyuncu kadrosu ve hangi kanalda yayınlanacağı da merak ediliyor.

Hükümsüz Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, İsmail Hacıoğlu, ve Hande Doğandemir ve Alican Yücesoy gibi isimlerin yer aldığı Hükümsüz dizisi, Exxen platformunda yayınlanacak. Dizinin ilk bölümü TV8 ekranlarında gösterime girerken, kalan bölümler Exxen üzerinden takip edilecek.

Hükümsüz Dizisi Oyuncuları Kimler?

Burçin Terzioğlu

Hande Doğandemir

İsmail Hacıoğlu

Alican Yücesoy

Şebnem Doğruer

Ruhsal Öcal

Mehmet Ulay

Pınar Bibin

Hükümsüz Dizisi Konusu Ne, Ne Anlatıyor?

Fragmanında paylaşılan, “Engellenebilir her ölüm cinayettir.” sloganı ile dikkatleri üzerine çeken Hükümsüz dizisi, katledilen hayalleri konu ediniyor. Özgün konusu ile dikkat çeken dizide Esma karakteri güçlü ve hırslı kadın figürü ile öne çıkıyor. Esma, babasının hukuk bürosunun ikinci patronu olarak öne çıkarken, Filiz ise inatçı olmasına karşın kırılgan bir karaktere sahip avukat adayıdır. Birbirinden farklı iki kadının yollarını ise işlenen bir cinayet kesiştirmekte ve dizinin heyecan dolu hikayesi kesişme sonrası şekillenmektedir.

06 Oca 2021 - 13:51 - Gündem

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