Yenimahalle Belediyesi kendi işini kendi yapıyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı baş şoförlük ve makine parkını ziyaret etti. Çalışanlarla sohbet eden Yaşar idarecilere kamu malının korunması konusunda nasihatte bulundu. Yaşar Her gün daha da güçlenen araç filomuzla Yenimahalleli vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmeti daha az maliyetle vermenin gururunu yaşıyoruz. Bugün ilçe belediyeleri arasında en güçlü araç ve makine bize ait dedi.

YENIMAHALLEYI KIRALIK ARAÇLARDAN KURTARDIK

Yenimahallede vatandaşın huzuru ve mutluluğu için gece gündüz hizmet verildiğinin altını çizen Yaşar Göreve geldiğimiz günden beri önceliğimiz Yenimahallelinin yaşamaktan mutluluk duyduğu bir ilçe yaratmaktı. 2009 yılında çoğu kiralanarak belediye bünyesine katılmış 119 resmi araç bulunmaktaydı. Araçlara ödenen kiralama ücretleri kendi maliyetinin 2 katından fazla gider oluşturuyordu. İlçe sakinlerimizin vermiş olduğu vergiler verimli ve yerinde kullanılsın diye aldığımız yüzlerce aracı belediyenin kendi aracı yaptık. Araçlarımız belediyenin kendi aracı bunları kullanan personel de belediyenin kendi işçisidir. Göreve geldiğimiz 2009 yılından beri otobüs kamyon cenaze aracı iş makinası minibüs kamyonet gibi birçok cinste aracı belediyenin bünyesine kazandırdık. Kendi araçlarımızın tamiratını da kendimiz yapıyoruz. Yenimahallenin kaynaklarını verimli kullandık dedi.

EN GÜÇLÜ MAKINE PARKINA SAHIBIZ

Ömrünü tamamlayan araçların hurdaya ayrılarak yerine yenilerinin alındığını belirten Başkan Yaşar İlçenin tümünde yol ve asfalt parklar ve yeşil alanlar kar küreme ve tuzlama hafriyat ve yol temizleme gibi birçok alanda kullanılmak üzere 450nin üzerinde aracı bünyesinde barındıran filoya sahibiz. Belediyenin kendi bünyesinde bulunan bu araçlarla ekiplerimiz yollarımızı açıyor sokaklarımızı asfaltlıyor. Türkiyede ilçe belediyeleri içerisinde en güçlü makine parkına sahibiz. Yenimahalleyi yapılan hizmetlerle adından söz edilen ve çalışmaları örnek alınan bir belediye haline getirdiğimiz için gururluyuz. Kimseyi ayırt etmeden ötekileştirmeden tüm mahallelerimize eşit hizmet götürerek çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz şeklinde konuştu.

YENIMAHALLEYE DÖRT DÖRTLÜK HIZMET

Yenimahallede dozerden bobcate kamyondan kepçeye binek araçlardan otobüse kadar onlarca çeşit araçtan oluşan filo Yenimahallelilerin hizmete kolay ve zamanında ulaşması için 7/24 çalışıyor.

Yenimahalle Belediyesi tamamı kendisine ait 136 kamyon 140 kamyonet 77 iş makinesi 41 binek araç 13 otobüs12 minibüs 10 motosiklet 8 traktör1i mobil 11 cenaze arabası 2 ambulans 2 engelli aracı 1er adet mobil vezne ve mobil yemek aracı olmak üzere toplam 454 hizmet aracı ile Yenimahalle halkına hizmet veriyor.