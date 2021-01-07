Dikmen Karapınar Spor Parkında Sona Yaklaşıldı
Sosyal belediyecilik alanında yaptığı yatırımlar ve hizmetler ile Çankayalıların övgüsünü kazanan Çankaya Belediye başkanı Alper Taşdelen temelini geçtiğimiz ekim ayında attığı Dikmen Karapınar spor parkı açılış için gün sayıyor.
Sosyal belediyecilik alanında yaptığı yatırımlar ve hizmetler ile Çankayalıların övgüsünü kazanan Çankaya Belediye başkanı Alper Taşdelen temelini geçtiğimiz ekim ayında attığı Dikmen Karapınar spor parkı açılış için gün sayıyor.
Türkiyenin en büyük belediyesi olma sorumluluğuyla hizmetlerini sürdüren Çankaya Belediyesi pandemi nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların spor yapmasına olanak sağlayacak Dikmen Karapınar Spor Parkını hizmete açmak için gün sayıyor.
Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sürecinde yatırımlarına kaldığı yerden devam eden ve vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte onların sosyalleşebilmelerine olanak sağlayacak hizmetleri de gerçekleştiren Çankaya Belediyesi Karapınar Mahallesinin çehresini değiştirecek spor parkını Çankayalıların ve Ankaralıların hizmetine sunacak.
İçerisinde futbol basketbol sahalarının yanı sıra fitness alanı ve yürüyüş yolunun bulunduğu 6 bin 33 metrekare alana sahip Spor Parkında pandemi dolayısıyla evlerine kapanan vatandaşlar nefes alma olanağına sahip olacak.
Bölge halkının büyük bir ihtiyacını karşılayacak spor parkında çocuk oyun alanı ve yeşil alan da bulunuyor.
SAĞLIĞIMIZ İÇİN SPOR YAPACAĞIZ
Pandemi döneminde sağlığın her şeyden önemli olduğunu hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Bu salgın bize sağlığın her şeyden önemli olduğunu gösterdi. Pandemi nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlarımıza bu park ilaç gibi gelecek. Sağlık için spor yapmanın çok önemli olduğunu anladığımız şu günlerde spor parkına gelecek vatandaşlarımız nefes alabilecekler. Bu bölgede ayrıca spor parkının yanı sıra Aile Sağlığı Merkezi ile Muhtarlık binalarını da hizmete sunacağız. Çankaya Evi ile Kapalı Yüzme Havuzumuzun da temelini en kısa sürede atacağız diye konuştu.
07 Oca 2021 - 12:40 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.