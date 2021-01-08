Çankaya zabıtası bir yılda 58 bin denetim yaptı

ÇANKAYA ZABITASI BİR YILDA 58 BİN DENETİM YAPTI

Çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdüren Çankaya Beledıyesı zabıta ekıplerı bır yıl boyunca 58 bın denetım gerçekleştırdı. covıd-19 pandemısı nedenıyle ılçede sıkı bır denetım uygulayan çankaya zabıtası geçtığımız yılın ıkı katı denetım yaptı.

Çankaya İlçesinde 124 mahallede hizmet veren Çankaya Zabıtası 2020 yılında 58 bin denetim işlemi gerçekleştirdi. Pazaryeri lokanta pastane fırın balıkçı bakkal market kasap berber ve kuaför inşaat gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmeleri denetleyen Çankaya Zabıtası vatandaşın sağlığı ve güvenliği için 7/24 esasına dayalı olarak çalışma yapıyor. Sağlığa tehdit oluşturabilecek uygulamalara göz yummayan ekipler öncelikle işletmelerde bulunması zorunlu evrakları kontrol ediyor. İşletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı ilan reklam ve vergi levhası tasdiklerini kontrol eden ekipler gıda işletmelerindeki ürünlerin tazeliği ve son kullanma tarihlerini incelemeye de özen gösteriyor.

Covid-19 nedeniyle işletmelerde denetimlerini arttıran ve geçtiğimiz yıla oranla iki kat daha fazla denetim yapan Çankaya Zabıtası İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kaymakamlık ve emniyet güçleri ile birlikte maske ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Zabıta pazaryerleri kuaför ve berberler güzellik salonları ile sıhhi işyeri gibi vatandaşların doğrudan temasta bulunduğu noktalarda 29 bin 120 denetim yaptı. Lokanta pastane fırın balıkçı bakkal market kuruyemiş kasap gayri sıhhi eğlence umumi temizlik inşaat ve hafriyat oto galeri işletmelerinde 27 bin 800 denetim yapan Çankaya Zabıtası bin 130 seyyar satışını sonlandırdı.

Çankaya Zabıtası ayrıca Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde bulunan Destek Merkezine 65 yaş ve üstü vatandaşlardan gelen market alışverişi ve ilaç ihtiyaçlarını da ulaştırdı.

SEYYARA VE HAKSIZ REKABETE GEÇİT YOK

Çankaya Belediyesi Zabıta ekiplerinin yıl boyunca gerçekleştirdiği denetimler hakkında açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen halk sağlığını tehdit eden haksız rekabet ortamı yaratan her türlü faaliyetin karşısında olduklarını ve Çankaya halkına konforlu ve sağlıklı bir yaşam sunmak için çalıştıklarını dile getirdi. Alper Taşdelen Covid-19 nedeniyle zabıta ekiplerimiz 7/24 esaslı daha sıkı bir denetim uyguladı. Maske ve hijyen kurallarına yönelik denetimlerde azami özen gösterdik. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler de zabıta ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek gerekli işlem ve uyarılar yapıldı. Halkımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde geliyor. Özellikle halk sağlığını tehdit eden hijyenden uzak ve yasal olmadığı halde seyyar satış yapanların faaliyetine son vermek konusundaki kararlılığımız da sürecek diye konuştu.