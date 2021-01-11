Sağlıkçılardan önce Koronavirüs aşısı olan Alişan tepkilere yanıt verdi: Gönüllüyüm!
Hafta içi her sabah Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı sunucusu Alişan, geçtiğimiz günlerde Çağla Şikel ardından koronavirüs aşısı vurulmuştu. Çin’den gelen Sinovac aşısı vurulmak için gönüllü olan Alişan’a tepkiler yağmış ve sosyal medyada, “Sağlıkçılar dururken neden Alişan aşı oluyor.” ifadeleri ile tepkiler dile getirilmişti.
Hafta içi her sabah Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı sunucusu Alişan, geçtiğimiz günlerde Çağla Şikel ardından koronavirüs aşısı vurulmuştu. Çin’den gelen Sinovac aşısı vurulmak için gönüllü olan Alişan’a tepkiler yağmış ve sosyal medyada, “Sağlıkçılar dururken neden Alişan aşı oluyor.” ifadeleri ile tepkiler dile getirilmişti. Gelen tepkiler üzerine suskunluğunu bozan Alişan, Twitter hesabı üzerinden kendisini savundu.
Demet Akalın ile birlikte her sabah programını sunan ünlü şarkıcı, programda canlı yayında koronavirüs aşısı olarak Faz 3 çalışmalarına katılmıştı. Sanatçılarla birlikte aşı karşıtlığını önlemek ve aşının etkinliğinin tespitinde rol oynamak için gönüllü olan Alişan, kendisine yöneltilen tepkilere karşı sessizliğini bozarak aşılamadaki amacını belirtip, kendisini savundu.
“Aşı İlk Sağlık Çalışanların Olacak”
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen koronavirüs aşısı için Çağla Şikel gibi gönüllü olan Alişan, canlı yayında hastaneye bağlanarak aşının FAZ 3 çalışmaları kapsamında ilk dozunu yaptırmıştı. Kendisine yöneltilen tepkilere yanıt veren 44 yaşındaki şarkıcı, “Aşılama henüz başlamadı… Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak Faz 3 çalışmasına katıldım… Bir amacım daha cardı. Aşı karşıtlarına aşı olmanın bu illetin tek kurtuluş olduğunu anlatmaktı. Çok şükür amacıma ulaşmışım: Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak.” ifadeleri ile kendisini savundu.
11 Oca 2021 - 18:48 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.