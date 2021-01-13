Survivor’da Dün Bir Bu Gün İki! Ünlüler Tarafında Deprem Başladı! Batuhan’ın Açıklamaları Şok Etti…
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Yarışma konseptine göre yarışmacılar ıssız bir adada hem yaşam mücadelesi verirken hem de ödül oyunu için kıyasıya rekabet ediyor. Fakat aynı takımdan olan yarışmacıların şimdiden araları açılmaya başlarken geçtiğimiz gün Batuhan ve Meryem arasında anlaşmazlık yaşandı.
Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışma programı hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon gibi yeni sezonuyla izleyenleri ekrana kilitleyen Survivor 2021’in bu yılki kadrosunun belli olmasının ardından hangi yarışmacı birinci olacak soruları sorulmaya başlandı. Ünlüler takımında İsmail Balaban, Melis Sezen, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik ve Cemal Hünal yer alıyor.
Survivor Gönüllüler takımında ise Uğurtan Dora, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Hanzade Durmuş Ofluoğlu, Yunus Emre Karacak, İlayda Şeker, Yiğit Poyraz, Sena Özdemir, Ayşe Yüksel, Reşat Hacıahmetoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, Steven Salam yer alıyor. Acun Medya tarafından hazırlanan ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor 2021, yeni yarışmacı kadrosuyla heyecanlı bir şekilde devam ediyor.
13 Oca 2021 - 09:28 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.