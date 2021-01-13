Survivor Murat Ceylan evli mi? Murat Ceylan'ın Sevgilisi Kim?

Survivor’un yakışıklı sunucusu Murat Ceylan, birlikte olduğu yabancı sevgilisi Lera Marchuk ile yollarını ayırmıştı. 31 yaşındaki yakışıklı sunucu ayrılık sonrası ilk kez yeni sevgilisi ile görüntülendi. Ceylan’ın yeni sevgilisi ise yine kendisi gibi bir Survivor!