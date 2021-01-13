13 Oca 2021 - 13:39 Güncelleme: 13 Oca 2021 - 13:48
Survivor Murat Ceylan evli mi? Murat Ceylan'ın Sevgilisi Kim?
Murat Ceylan’ın yeni sevgilisi ise yine kendisi gibi bir Survivor!
Survivor’un yakışıklı sunucusu Murat Ceylan, birlikte olduğu yabancı sevgilisi Lera Marchuk ile yollarını ayırmıştı. 31 yaşındaki yakışıklı sunucu ayrılık sonrası ilk kez yeni sevgilisi ile görüntülendi. Ceylan’ın yeni sevgilisi ise yine kendisi gibi bir Survivor!
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13 Oca 2021 - 13:39 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.