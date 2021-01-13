Özge Gürel'in gerçek sevgilisi kim? Özge Gürel Kaç yaşında, gerçek boyu nedir?

Can Yaman ile başrollerini paylaştığı Bay Yanlış dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Özge Gürel, yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Güzel oyuncu Muhteşem Yüzyıl ve Huzur Sokağı gibi yapımlarda yer almasına karşın yıldızını Bay Yanlış ile parlatırken, beğenilen oyunculuğu ve mütevazı hayatı hayranlarınca taktir ediliyor. Bay Yanlış’ın Ezgi’si Özge Gürel’in özel hayatı ve kişisel özellikleri ise hayranlarınca halen araştırılmaya devam ediyor.

Özge Gürel Kimdir, Aslen Nereli ve Kaç Yaşında?

Bay Yanlış dizisinin Ezgi’si Özge Gürel, 5 Şubat 1987 yılında İstanbul Silivri’de dünyaya geldi. 34 yaşına girmeye hazırlanan güzel oyuncu Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü oyuncu olmak için yarıda bırakırken, oyuncu yönetimi dersleri almayı ihmal etmedi. Halen şan, diksiyon ve dans dersleri aldığı bilinen Gürel, aslen İstanbulludur. 169 cm boyunda olan güzel oyuncu bekardır.

Özge Gürel Sevgilisi Kim?

Özge Gürel yaklaşık 4 yıldır kendisi gibi oyuncu Serkan Çayoğlu ile birliktedir.

Özge Gürel Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Ekranlara ilk kez “Kızım Nerede” dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteri ile çıkan Gürel, Huzur Sokağı ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde rol adı. 2014 yılında Medcezir dizisinde “Ada” rolüne hayat veren güzel oyuncu, ilk başrolünü Kiraz Mevsimi’nde Öykü karakteri ile aldı. Yıldızlar Şahidim dizisiyle 3 yıllık aranın ardından ekranlara dönen Özge Gürel, Dolunay dizisinde Nazlı karakterine hayat verdi ve Can Yaman’la ilk rolünü paylaştı. Son olarak Gürel, Can Yaman ile Bay Yanlış dizisinde rol aldı.