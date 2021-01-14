Aile Mahkemeleri Tatilde ve Haftasonları Açık Olsun! Nöbet Sistemi Gelsin Teklifi

Aile Mahkemeleri tatil vakitleri hafta sonları ve mesai dışında çalışmadığı için çok acil alınması gereken koruma kararlarında aksama yaşanabiliyor. Telafisi güç sorunlara ve şiddete yol açabiliyor.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı Aile mahkemelerinin nöbet sistemine dahil edilmesi böylece 7/24 mahkemeye erişim imkanı sağlanması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Ayrıca bu konuda Adalet Bakanına soru önergesi verdi.

Kadına karşı şiddet ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi olarak, eğitimli-eğitimsiz, köylü-şehirli genç-yaşlı ayrımı gözetmeksizin toplumun tüm sosyo-ekonomik kesimlerinde gözlenebilmektedir. Kadına karşı şiddet, kimi zaman fiziksel olabileceği gibi kimi zaman ruhsal, sosyal, cinsel, ekonomik olarak özel ya da kamusal alan fark etmeksizin karşımıza çıkmaktadır.

Anayasamızın 41. Maddesi uyarınca Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

Bu çerçevede yıllar içerisinde hukuki gelişmeler yaşanmış, 1998 yılından beri uygulanmakta olan İstanbul Sözleşmesine kurucu taraf olunmuş, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun değiştirilmiş, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uygulamaya geçirilmiştir.

Ne var ki alınan hukuki tedbirler yetersiz kalmakta, kanuni eksiklikler ve uygulamada karşılaşılan aksaklıklar, keyfi uygulamalar nedeniyle kadına karşı şiddet artarak devam etmektedir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2020 yılı raporuna göre 2020 yılında 300 kadın öldürüldü, 171 kadının ölümü de “şüpheli” olarak kayıtlara geçmiştir. Rapora göre öldürülen 300 kadından 182’sinin neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 22’si ekonomik, 96’sı da boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

Ülkemizde İstanbul Sözleşmesinin tartışmaya açılması, kadına şiddeti durdurmak bir yana daha artmıştır. 2020 yılının Aralık ayında öldürülen 23 kadının 7’si evli olduğu erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü babası, 3’ü oğlu, 1’i tanıdık birisi tarafından öldürülmüştür.

Gündemde çokça konuşulan Muğla’da yaşayan Pınar Gültekin’in vahşice öldürülmesi, yılın son günlerinde öğretim görevlisi Aylin Sözer’in katledilmesi olaylarına ilişkin adli süreçler hala devam etmektedir.

Tüm bunlarla birlikte, Aile Mahkemelerine erişimin önünde büyük bir engel bulunmaktadır. Aile Mahkemeleri kanun, HSK kararları ve yönetmeliklerle düzenlenen hâkim ve savcıların nöbet sistemine ilişkin usul ve esasların dışında bırakılmıştır. Böylece, kadına karşı şiddetin en çok yaşandığı hafta sonu ve tatil vakitlerinde, aile mahkemesine erişim sağlanamamaktadır. Tedbir kararının alınması için Aile Mahkemesine mesai saatleri dışında, hafta sonları ve tatil vakitlerinde erişim sağlanabilmesinin kanunla düzenlenmesi, kadına karşı şiddetle mücadelede kararlığımızı ortaya koyacak, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen hedeflere ulaşılması noktasında katkı sunacak, yararlı olacaktır.

Kanun teklifimiz ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda değişiklik yapılarak, Aile mahkemelerinde, Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinde nöbet sistemine dahil edilmesiyle mesai saatleri dışında ve tatil vakitlerinde mahkemeye erişimin önü açılmaktadır. Bu konuda usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Hakimler ve Savcılar Kuruluna görev ve yetki verilmektedir.

Aile mahkemelerinde ve Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinde nöbet sisteminin başlatılması mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde yeni koruma kararı alınması ve mevcut koruma kararlarının uzatılması için çok önemlidir. Aksi halde aksamalar yaşanabilmektedir. Aciliyeti olan bir konuda beklemeye yer olmadan harekete geçilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 - 08.03.2012 tarihli 6284 sayılı 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda yer alan Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik kenar başlıklı 8 maddesine fıkra eklenerek Aile mahkemelerinin, Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinin nöbet sistemine dahil edilmesiyle mesai saatleri dışında ve tatil vakitlerinde mahkemeye erişimin önü açılması amacıyla Hakimler ve Savcılar Kuruluna görev ve yetki verilmektedir.

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 08.03.2012 tarihli 6284 sayılı 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda yer alan Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik kenar başlıklı 8 maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

(8) 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun Çalışma saatleri kenar başlıklı 54 üncü maddesi uyarınca Aile Mahkemesi hakimlikleri ile Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi hakimlikleri, hizmetin gerekleri ile görevin özelliklerinden doğan hâllerde mesai saatleri dışında, adli tatillerde ve tatil günlerinde nöbet tutarlar. Nöbet gün ve saatleri ile nöbet tutanların dinlenme hakları, iş ve kadro durumlarına göre Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek esaslara göre tespit edilir.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.