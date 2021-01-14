Yenimahalle'nin karla mücadele ekipleri iş başında

Başkent Ankarada beklenen kar yağışının gelmesiyle birlikte Yenimahalle Belediyesi ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai harcadı. Hava sıcaklığının da aniden düşmesi ile başlayan kar yağışı öncesinde hazırda bekleyen Yenimahallenin karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması için küreme ve sonrasında buzlanma yapmasına karşı tuzlama çalışması yaptı.

Trafiğin aksamaması için çalışmalarını ana yollarda ve sokaklarda yoğunlaştıran karla mücadele ekipleri yaşanacak tüm olumsuzlukların önüne geçti.

YENIMAHALLEDE KAR KEYFE DÖNÜŞTÜ

İlçe genelinde tüm ekipleri seferber eden Yenimahalle Belediyesi sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için kar yağışının başladığı ilk andan itibaren aralıksız çalıştı.

Yakacık bölgesi Memlik Kırandağı Kuzey Yıldızı Şentepe gibi özellikle ilçenin yüksek noktalarında düzenli olarak tuzlama ve kar küreme çalışması yürüten Yenimahalle Belediyesi ekipleri kar yağışının keyfe dönmesini sağladı. Yenimahallede karın yoğun olduğu noktalara konumlandırılan 25 adet büyük kar kürüme ve tuzlama aracı ile 5 JSB 3 bobcat ve 3 greyder kış mevsimi boyunca ulaşımın sorunsuz yürümesi amacıyla vardiyalı olarak gece gündüz çalışacak.

VATANDAŞLARIMIZ TRAFIKTE DIKKATLI OLMALI

İlçede vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkânların seferber edildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Karın getirdiği güzelliklerin yanında yaşanacak kazaların önüne geçmek için Yenimahallenin tümünde kış mevsimi boyunca çalışmaya devam edeceğiz. İlçe sakinlerinin de bu dönemlerde araç kullanırken dikkatli olmalarını araçlarında kış lastiği kullanmalarını öneriyoruz dedi.