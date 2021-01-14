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- 14 Oca 2021 - 14:59 G: 14 Oca 2021 - 15:21

Aşı Randevusu Nasıl Alınır? Koronavirüs Aşı Randevusu Nasıl Alınır?

Türkiye’de uzun zamandır konuşulan Çin aşısı CoronaVac için acil kullanım onayı verildi. CoronaVac aşısı için acil kullanım onayının verilmesinin ardından aşı uygulamaları ile ilgili birçok soru da gündeme gelmeye başladı. Vatandaşlar Coronavirüs aşısı için randevu verilip verilmediğini, randevuların ne zaman verileceğini ve nasıl randevu alınacağını merak ediyor.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Küresel kriz haline gelen Covid-19 salgınına yönelik yapılan aşı çalışmalarında son aşamaya gelindi ve dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de aşı uygulamaları başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gerçekleştirdiği basın toplantısı ile CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı verildiğini ve bugünden itibaren aşı uygulamalarının başlayacağını açıkladı. Basın toplantısının ardından ilk Coronavirüs aşısını da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vuruldu. Fahrettin Koca’nın ardından Bilim Kurulu üyelerinin de vurulduğu CoronaVac aşısı hakkında ayrıntılar ise merak edildi. Birçok vatandaş Coronavirüs aşısı için randevu verilmeye başlanıp başlanmadığını ve nasıl randevu alındığını merak ediyor.

Aşı Randevuları Verilmeye Başlandı Mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gerçekleştirildiği basın açıklamasında Coronavirüs aşı uygulamalarının bugün başlayacağını açıklaması üzerine, aşı vurulmak isteyen birçok vatandaş nasıl randevu alınacağını araştırmaya başladı.

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14 Oca 2021 - 14:59 Ankara- Yaşam

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