Çankaya Kar Nöbetinde
Vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için önceki gece buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştiren ekipler günün ilk ışıklarıyla merdivenli yolları ve kaldırımları temizleme çalışmalarına başladı.
Çankaya Belediyesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gece boyunca buzlanmaya karşı çalışma yaptı. Sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışıyla birlikte tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürdü.
Çankaya Belediyesi karla mücadele ekipleri iki gün önce başlayan kar yağışı ile birlikte tüm sokaklarda tedbir aldı. Vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için önceki gece buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştiren ekipler günün ilk ışıklarıyla merdivenli yolları ve kaldırımları temizleme çalışmalarına başladı.
Malazgirt, Dumlupınar, Ahlatlıbel, Beytepe, Huzur, Akpınar, İlker, Mürsel Uluç, Osmn Temiz, Keklikpınarı, Malazgirt, Birlik, Kırkkonaklar, Mutlukent, Karapınar, Alacaatlı, Dodurga, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, gibi ilçenin yüksek ve kar yağışı çok alan bölgelerinde çalışmalarını yürüten ekipler, kreşler, ibadethane önleri okul önlerinde kar temizleme çalışması yaptı.
15 Oca 2021 - 15:49 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.