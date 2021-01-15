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- 15 Oca 2021 - 17:38 G: 15 Oca 2021 - 17:44

Seren Serengil'den Şok Açıklama! Sağlık Bakanlığı ile Başı Derde Girebilir! Takipçileri Çıldırdı!

Son zamanlarda magazin gündeminde sık sık yer alan isimlerden birisi olan Seren Serengil, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Bununla beraber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Koronavirüs aşısı için yaptığı paylaşımına Seren Serengil’den yanıt gecikmedi. O yanıtı gören sosyal medya kullanıcıları konu hakkında yorumlarda bulunarak ünlü sunucuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarıyla birlikte sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Seren Serengil, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Çin’den Türkiye’ye getirilen ve acil kullanım onayı alan CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. Bununla beraber sosyal medya hesabında vatandaşları aşıya teşvik eden bir bilgilendirme yapan Fahrettin Koca’nın paylaşımına Seren Serengil’de yorum yaptı.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmaya teşvik programı doğrultusunda mecliste temsil edilen tüm siyasi parti başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaları için davette bulundum. Gösterdikleri nezaketten ötürü kendilerine teşekkür ediyorum.” sözlerini dile getirdi. Bu paylaşıma Seren Serengil’den yanıt gecikmedi.

15 Oca 2021 - 17:38 - Magazin

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