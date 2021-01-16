20 Yaş Altına Toplu Taşıma Yasak Mı? 65 Yaş Üstü Metro, Ankaray, EGO Binebilecek Mi?

Covid-19 salgının sonuna yaklaşılan bu süreçte sadece aşı uygulamaları ile değil, aynı zamanda yeni tedbir kararları ile de sosyal izolasyon sağlanmaya çalışılıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de salgına karşı verilen mücadelede yeni önlemler gündeme geliyor. Türkiye’de alınan yeni önlemlerden biri de toplu taşıma alanında oldu.

Türkiye’de geçtiğimiz gün aşı uygulamaları başladı. Aralık ayının başından bu yana uygulanan kısıtlamaların devam ettiği ve vaka sayılarının düşmeye başladığı bu dönemde vatandaşlar kısıtlamaların kaldırılmasını beklerken, il hıfzıssıhha kurulları ise sosyal izolasyona ve salgının yayılmasını önlemeye yönelik yeni kararlar almaya devam ediyor. Alınan yeni kısıtlama kararlarından biri de toplu taşıma alanında oldu. Ankara ilinin ardından İstanbul’da da toplu taşımada HES kodu uygulamasına geçilmesi ile hangi vatandaşların toplu taşımayı kullanabileceği merak konusu oldu. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanması ile ilgili alınan yeni karar merak ediliyor.