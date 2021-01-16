Ebru Polat’a Hayatının Şokunu Yaşattılar! Tüm Parasını Resmen Şeytan Aldı Götürdü!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Ebru Polat’a hayatının şoku yaşatıldı! Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda güzel şarkıcı, bankadaki tüm parasının resmen buhar olduğunu açıklayarak herkesi şok etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilgili bankayı etiketleyen Polat, bankaya serzenişte bulunması ardından kendisi ile iletişime geçilmesini istedi.

Twitter hesabından başına gelen şok olayı duyuran 37 yaşındaki güzel yıldız, “Hesabımdaki para nerede! Acil ulaşın bana! Hatlarınız düşmüyor hiçbir şekilde!” mesajı ile bankayı etiketleyerek serzenişte bulundu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olay sonrasında Snob Magazin’e açıklamada bulunan Polat, sorunun hallolduğunu, “Sorunu hallettiler. Çok sevindim.” ifadeleri ile doğruladı.

Ebru Polat Kimdir?

Instagram’da yaptığı cesur paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Genç yaşlarda müzik ile tanışan güze yıldız, eğitim kariyerini hukuka yönlendirdi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında mezun oldu. 37 yaşındaki güzel popçu ilk albümünü 2007 yılında “Çetin Ceviz” ismi ile çıkartarak kariyerini müziğe yönlendirdi. Londra’ya giderek Royal Akademi’de müzik eğitimi alan Polat, 2008 yılında Çok Geç isimli ikinci EP albümünü piyasaya sürdü. Sevilen şarkıları yeniden yorumlayarak çektiği klipler ile olay olan Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam etmektedir.