Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Oca 2021 - 18:09 G: 16 Oca 2021 - 18:19

Son Yaz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akgün neyi tercih edecek? Belayı mı yoksa kalbini mi?

Dizinin yayınlanan son bölümü ardından 4. bölümde olacakların heyecanı giderek artarken, dizi izleyicileri Son Yaz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşan Son Yaz dizisi, dün yayınlanan 3. bölümü ile yine ses getirmeyi başardı. Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizi, her Cuma izleyici ile buluşuyor. Dizinin yayınlanan son bölümü ardından 4. bölümde olacakların heyecanı giderek artarken, dizi izleyicileri Son Yaz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

16 Oca 2021 - 18:09 - Dizi Fragmanları

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Enes Batur’dan Milyonları Ayaklandıran Paylaşım! Tüm Kadınları Harekete Geçirdi, “Bu Kadarına da Pes Artık” Hayranları Bir Bir Takipten Çıkıyor… Şöhretini Bitirebilir! mask
Enes Batur’dan Milyonları Ayaklandıran Paylaşım! Tüm Kadınları Harekete Geçirdi, “Bu Kadarına da Pes Artık” Hayranları Bir Bir Takipten Çıkıyor… Şöhretini Bitirebilir!
Survivor’da Çifte İfşa Patladı! Dokunulmazlık ve Ödül Oyununda Kimin Kazanacağı Belli Oldu… Survivor Kahini Açıklamasını Yaptı, Bombayı Patlattı! İşte O Takım… mask
Survivor’da Çifte İfşa Patladı! Dokunulmazlık ve Ödül Oyununda Kimin Kazanacağı Belli Oldu… Survivor Kahini Açıklamasını Yaptı, Bombayı Patlattı! İşte O Takım…
2021 KPSS’li Devlet Memuru Alımı! 50 Zabıta Memuru Alınacak! 2021 Zabıta Alımı Başvurusu İçin 65 KPSS Puanı Yetiyor! mask
2021 KPSS’li Devlet Memuru Alımı! 50 Zabıta Memuru Alınacak! 2021 Zabıta Alımı Başvurusu İçin 65 KPSS Puanı Yetiyor!
Ramo Cihangir neden öldü? Olgun Şimşek Ramo dizisinden ayrıldı mı? mask
Ramo Cihangir neden öldü? Olgun Şimşek Ramo dizisinden ayrıldı mı?
Masterchef Somer Şef TV8 ile Yollarını Ayırıyor mu? Kim Milyoner Olmak İster Tarzı Yarışma mı Yapacak? Detaylar Bile Verildi, Takipçiler Hep Bir Ağızdan “İstiyoruz” Dedi! mask
Masterchef Somer Şef TV8 ile Yollarını Ayırıyor mu? Kim Milyoner Olmak İster Tarzı Yarışma mı Yapacak? Detaylar Bile Verildi, Takipçiler Hep Bir Ağızdan “İstiyoruz” Dedi!
Pınar Altuğ fizik kurallarını alt üst etti: Herkes ileri, Altuğ geri yaş alıyor! Tam 10 yıl önceki haline döndü! mask
Pınar Altuğ fizik kurallarını alt üst etti: Herkes ileri, Altuğ geri yaş alıyor! Tam 10 yıl önceki haline döndü!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL