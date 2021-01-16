Son Yaz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akgün neyi tercih edecek? Belayı mı yoksa kalbini mi?

Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşan Son Yaz dizisi, dün yayınlanan 3. bölümü ile yine ses getirmeyi başardı. Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizi, her Cuma izleyici ile buluşuyor. Dizinin yayınlanan son bölümü ardından 4. bölümde olacakların heyecanı giderek artarken, dizi izleyicileri Son Yaz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.