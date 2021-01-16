Son Yaz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akgün neyi tercih edecek? Belayı mı yoksa kalbini mi?
Dizinin yayınlanan son bölümü ardından 4. bölümde olacakların heyecanı giderek artarken, dizi izleyicileri Son Yaz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.
Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşan Son Yaz dizisi, dün yayınlanan 3. bölümü ile yine ses getirmeyi başardı. Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizi, her Cuma izleyici ile buluşuyor. Dizinin yayınlanan son bölümü ardından 4. bölümde olacakların heyecanı giderek artarken, dizi izleyicileri Son Yaz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.
16 Oca 2021 - 18:09 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.