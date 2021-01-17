Masterchef Emirden Şaşırtan Paylaşım! Şef Olacaktı Model Oldu, Dergide Kapak Oldu! "Yorumsuz!"
Tv8 ekranlarında yayınlanan ve adından sık sık söz ettiren Masterchef Türkiye’nin başarılı yarışmacılarından birisi olan Emir Elidemir, magazin gündeminde adeta deprem etkisi yarattı. O paylaşımın ardından Survivor Emir’in hayran kitlesi şaşkınlıklarına engel olamayarak, “Şef olacaktı model oldu…” yorumlarında bulundu. Emir’in hangi derginin kapağı oldu ise merak edilen konular arasında yer aldı.
Masterchef Türkiye programında birinci olacağı düşünülen Emir, herkesi büyük bir hayal kırıklığının içerisine sürüklemişti. Yarışma programından üçüncü olarak ayrılan Emir’in takipçi kitlesi ilerleyen zamanlarda yeni projelerinin olduğunu iddia etmiş ve öyle de olmuştu. Uzun süredir sessizliğini koruyan Emir Elidemir, bir derginin kapak yüzü oldu! Paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düşen Emir tüm dikkatleri üzerine çekti.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Emir Elidemir, yeni projesini herkese duyurdu. Milyonlarca kişi Emir’den şeflik alanında bir proje beklerken Emir’in bir dergide kapak yüzü olması herkesin şok üstüne şok yaşamasına neden oldu. Paylaştığı fotoğraflarla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü yarışmacının hangi derginin kapağı oldu merak konusu oldu.
17 Oca 2021 - 19:20 Ankara- Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.