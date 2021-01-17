Masterchef Emirden Şaşırtan Paylaşım! Şef Olacaktı Model Oldu, Dergide Kapak Oldu! "Yorumsuz!"

Masterchef Türkiye programında birinci olacağı düşünülen Emir, herkesi büyük bir hayal kırıklığının içerisine sürüklemişti. Yarışma programından üçüncü olarak ayrılan Emir’in takipçi kitlesi ilerleyen zamanlarda yeni projelerinin olduğunu iddia etmiş ve öyle de olmuştu. Uzun süredir sessizliğini koruyan Emir Elidemir, bir derginin kapak yüzü oldu! Paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düşen Emir tüm dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Emir Elidemir, yeni projesini herkese duyurdu. Milyonlarca kişi Emir’den şeflik alanında bir proje beklerken Emir’in bir dergide kapak yüzü olması herkesin şok üstüne şok yaşamasına neden oldu. Paylaştığı fotoğraflarla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü yarışmacının hangi derginin kapağı oldu merak konusu oldu.