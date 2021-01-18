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18 Oca 2021 - 15:05

Yatırım İçin En Doğru Seçenek Nedir? Altın Yatırımı Yapmak Mantıklı Mı?

2020 yılında birçok yatırım aracının ciddi anlamda değer kazanmasının ardından yeni yılda da sermayelerini ve birikimlerini korumak isteyen vatandaşlar hangi yatırım araçlarının daha güvenilir olduğunu araştırmaya devam ediyor. Covid-19 salgın sürecinde olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen ekonomik belirsizliğin devam etmesi ya da yeni yılda görülecek ekonomik iyileşme hareketlerinden endişeli olan birçok kişi birikimlerini korumak için yeni yatırım araçları aramaya devam ediyor.