Yatırım İçin En Doğru Seçenek Nedir? Altın Yatırımı Yapmak Mantıklı Mı?
2020 yılında birçok yatırım aracının ciddi anlamda değer kazanmasının ardından yeni yılda da sermayelerini ve birikimlerini korumak isteyen vatandaşlar hangi yatırım araçlarının daha güvenilir olduğunu araştırmaya devam ediyor. Covid-19 salgın sürecinde olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen ekonomik belirsizliğin devam etmesi ya da yeni yılda görülecek ekonomik iyileşme hareketlerinden endişeli olan birçok kişi birikimlerini korumak için yeni yatırım araçları aramaya devam ediyor.
Bireysel olarak yatırımlarını korumak isteyen vatandaşlar gibi kurumsal şirketler, sermaye sahipleri de birikimlerini korumak ve sermayelerinin enflasyon vb. sebeplerden dolayı erimesine engel olmak için güvenli yatırım limanları aramaya devam ediyor. 2020 yılında yatırım araçlarının birçoğu gibi yükseliş sergileyen altının doğru yatırım aracı olup olmadığı ise merak ediliyor.
18 Oca 2021 - 15:05 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.