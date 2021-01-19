2021 PTT Memur ve Personel Maaşları Ne Kadar?
Bünyesinde milyonlarca personel çalıştıran PTT, Türkiye’nin her ilinde birçok şubeye sahip. En çok tercih edilen pota teşkilatı olan PTT, her yıl yeni personel alımları yapmaya ve kapasitesini genişletmeye devam ediyor. Bununla beraber personel maaşları da farklılık gösteriyor. PTT bünyesinde çalışan kişilerin pozisyonlarına ve kıdemlerine göre maaşları farklılık gösteriyor.
Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da PTT personel maaşlarına zam yapıldı. Emekli ve memur maaşlarında olduğu gibi PTT personel maaşlarında da %8’e yakın zam yapıldı. 2021 zamlarının ardından PTT personellerinin güncel maaşlarının ne kadar olduğu ise merak ediliyor.
19 Oca 2021 - 16:53 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.