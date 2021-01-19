2021 PTT Memur ve Personel Maaşları Ne Kadar?

Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da PTT personel maaşlarına zam yapıldı. Emekli ve memur maaşlarında olduğu gibi PTT personel maaşlarında da %8’e yakın zam yapıldı. 2021 zamlarının ardından PTT personellerinin güncel maaşlarının ne kadar olduğu ise merak ediliyor.