Tüm Ankara Halkına Büyük Müjde! Koronavirüsün Bitmesi An Meselesi! Tarih Verildi…

Dünya Koronavirüs tablosunda 7. sırada olan Türkiye, düşen vaka sayılarının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Vatandaşlar tedbir ve kısıtlamalara uyum sağlamaya devam ettiklerini dile getirerek kısıtlamaların ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında açıklama yapan uzmanlar ise kısıtlamaların 15 Şubat gibi bitebileceğini iddia etti. Bununla beraber vatandaşlar verilen tarihi beklemeye başladı.

Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerden biriside maske olmuştu. Vatandaşların takması mecbur kılınmış ve takılmadığı takdirde belirli bir meblağ para cezası uygulanacağı belirtilmişti. Kısıtlamaların yanı sıra maske yasağının da yakın bir tarihte kalkacağı söylendi. Fakat bu konuda net bir tarih verilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa biri süre sonra kısıtlamaların yeniden gözden geçirileceğini belirterek kabine toplantısı yapılacağını dile getirdi.