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- 23 Oca 2021 - 08:05 G: 23 Oca 2021 - 08:13

Tüm Ankara Halkına Büyük Müjde! Koronavirüsün Bitmesi An Meselesi! Tarih Verildi…

Uzun süredir tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonları büyük bir tedirginliğin içerisine sürükleyen Koronavirüs kapsamında yeni gelişmeler, Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara aktarılmaya devam ediyor. Ankara ilinde ikamet eden kişiler ise son 24 saat içerisinde açıklanan Covid-19 hasta tablosunu araştırmaya başladı. Ortaya çıkan rakamlar ise vatandaşların rahat bir nefes almasına neden oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dünya Koronavirüs tablosunda 7. sırada olan Türkiye, düşen vaka sayılarının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Vatandaşlar tedbir ve kısıtlamalara uyum sağlamaya devam ettiklerini dile getirerek kısıtlamaların ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında açıklama yapan uzmanlar ise kısıtlamaların 15 Şubat gibi bitebileceğini iddia etti. Bununla beraber vatandaşlar verilen tarihi beklemeye başladı.

Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerden biriside maske olmuştu. Vatandaşların takması mecbur kılınmış ve takılmadığı takdirde belirli bir meblağ para cezası uygulanacağı belirtilmişti. Kısıtlamaların yanı sıra maske yasağının da yakın bir tarihte kalkacağı söylendi. Fakat bu konuda net bir tarih verilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa biri süre sonra kısıtlamaların yeniden gözden geçirileceğini belirterek kabine toplantısı yapılacağını dile getirdi.

23 Oca 2021 - 08:05 Ankara- Sağlık

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