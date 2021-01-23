Koronavirüste Şok Gelişme! Maskeleri Çıkarmanın Vakti Geldi! Tarih Verildi…
Küresel bir salgın olan Koronavirüs kapsamında ortaya çıkan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Açıklanan vaka sayılarıyla beraber milyonlarca kişi bu kapsamda getirilen kısıtlamaların ne zaman son bulacağını merak ediyor. Koronavirüste vaka sayılarının artmasının ardından maske takma zorunluluğu getirilmiş ve takmayan vatandaşlara para cezası uygulanacağı söylenmişti. Bu kapsamda yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Maske takma zorunluluğu hakkında son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde maske zorunluluğunun kalkması için 5G Virüs – Platformunun dava açtığı ortaya çıkmıştı. Gündeme gelen bu haberin ardından söz konusu davaya Danıştay kapsamında verilecek olan kararın ardından maske takma zorunluluğunun kalkacağı ifade edilmişti. Milyonlarca kişi haberi yakın takibe aldı.
5G Virüs – Platformunun sözcüsü olan Muammer Karabulut’un yaptığı açıklamayla beraber Antalya’da açılan söz konusu davanın, Danıştay sürecine geçmesinin ardından verilen karara göre maske takmanın insan sağlığında oluşturduğu zararlardan ötürü maske takma zorunluluğunun ortadan kaldırılacağı söylendi. Bilgilerin açıklanmasının ardından tüm dikkatler davada çıkacak olan karara verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.