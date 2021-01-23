Koronavirüste Şok Gelişme! Maskeleri Çıkarmanın Vakti Geldi! Tarih Verildi…

Maske takma zorunluluğu hakkında son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde maske zorunluluğunun kalkması için 5G Virüs – Platformunun dava açtığı ortaya çıkmıştı. Gündeme gelen bu haberin ardından söz konusu davaya Danıştay kapsamında verilecek olan kararın ardından maske takma zorunluluğunun kalkacağı ifade edilmişti. Milyonlarca kişi haberi yakın takibe aldı.

5G Virüs – Platformunun sözcüsü olan Muammer Karabulut’un yaptığı açıklamayla beraber Antalya’da açılan söz konusu davanın, Danıştay sürecine geçmesinin ardından verilen karara göre maske takmanın insan sağlığında oluşturduğu zararlardan ötürü maske takma zorunluluğunun ortadan kaldırılacağı söylendi. Bilgilerin açıklanmasının ardından tüm dikkatler davada çıkacak olan karara verildi.