Haberler Ankara Haberler Ankara
- 23 Oca 2021 - 20:15 G: 23 Oca 2021 - 20:19

Koronavirüste Şok Gelişme! Maskeleri Çıkarmanın Vakti Geldi! Tarih Verildi…

Küresel bir salgın olan Koronavirüs kapsamında ortaya çıkan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Açıklanan vaka sayılarıyla beraber milyonlarca kişi bu kapsamda getirilen kısıtlamaların ne zaman son bulacağını merak ediyor. Koronavirüste vaka sayılarının artmasının ardından maske takma zorunluluğu getirilmiş ve takmayan vatandaşlara para cezası uygulanacağı söylenmişti. Bu kapsamda yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Maske takma zorunluluğu hakkında son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde maske zorunluluğunun kalkması için 5G Virüs – Platformunun dava açtığı ortaya çıkmıştı. Gündeme gelen bu haberin ardından söz konusu davaya Danıştay kapsamında verilecek olan kararın ardından maske takma zorunluluğunun kalkacağı ifade edilmişti. Milyonlarca kişi haberi yakın takibe aldı.

5G Virüs – Platformunun sözcüsü olan Muammer Karabulut’un yaptığı açıklamayla beraber Antalya’da açılan söz konusu davanın, Danıştay sürecine geçmesinin ardından verilen karara göre maske takmanın insan sağlığında oluşturduğu zararlardan ötürü maske takma zorunluluğunun ortadan kaldırılacağı söylendi. Bilgilerin açıklanmasının ardından tüm dikkatler davada çıkacak olan karara verildi.

23 Oca 2021 - 20:15 Ankara- Sağlık

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Tüm Ankara Halkına Büyük Müjde! Koronavirüsün Bitmesi An Meselesi! Tarih Verildi… mask
Tüm Ankara Halkına Büyük Müjde! Koronavirüsün Bitmesi An Meselesi! Tarih Verildi…
Ankara'da Koronavirüste Yeni Dönem! Sağlık Bakanlığı İlk Bez Böyle Açıklama Yaptı! Maskelerin Kullanımı... mask
Ankara'da Koronavirüste Yeni Dönem! Sağlık Bakanlığı İlk Bez Böyle Açıklama Yaptı! Maskelerin Kullanımı...
Ankara'da Koronavirüste Son Eşik! Bir Adım Kaldı Bitmesine! Son Uyarılar Yapılmaya Başlandı! mask
Ankara'da Koronavirüste Son Eşik! Bir Adım Kaldı Bitmesine! Son Uyarılar Yapılmaya Başlandı!
Ankara Koronavirüste Son Dakika Gelişmesi! Aşılama Resmen Sona Erdi! Koronavirüste Neler Oluyor? mask
Ankara Koronavirüste Son Dakika Gelişmesi! Aşılama Resmen Sona Erdi! Koronavirüste Neler Oluyor?
Tüm Ankara Halkına Müjde! Yasakların Bitmesine Resmen Sayılı Günler Kaldı! Uzmanlar Tarihi Açıkladı… mask
Tüm Ankara Halkına Müjde! Yasakların Bitmesine Resmen Sayılı Günler Kaldı! Uzmanlar Tarihi Açıkladı…
Ankara’da Koronavirüs Resmen Bitiyor! Kısıtlamalar O Tarihte Sona Erecek! Geri Sayım Başladı… mask
Ankara’da Koronavirüs Resmen Bitiyor! Kısıtlamalar O Tarihte Sona Erecek! Geri Sayım Başladı…
5 Milyon Ankara'lının Dikkatine! Koronavirüste Son Nokta Atıldı! Uzmanlar Son Uyarılarından Bulundu! "Bitti Bitecek!" mask
5 Milyon Ankara'lının Dikkatine! Koronavirüste Son Nokta Atıldı! Uzmanlar Son Uyarılarından Bulundu! "Bitti Bitecek!"
Ankara’da Koronavirüs İçin Son Alarm! Aşı Uygulaması Resmen Başladı! Hasta Sayısı Çakılmaya Başladı! Her Şey Normale Mi Dönecek? mask
Ankara’da Koronavirüs İçin Son Alarm! Aşı Uygulaması Resmen Başladı! Hasta Sayısı Çakılmaya Başladı! Her Şey Normale Mi Dönecek?
Ankara’da Koronavirüs İçin Son 60 Gün! Recep Tayyip Erdoğan Canlı Yayında Kanıtladı! Aşılama Resmen Başladı… mask
Ankara’da Koronavirüs İçin Son 60 Gün! Recep Tayyip Erdoğan Canlı Yayında Kanıtladı! Aşılama Resmen Başladı…
Ankara İlinde Koronavirüsün Bitmesi İçin Tarih Verildi! Fahrettin Koca Herkesten Önce Denedi ve Onayladı! Ankara Rahat Edecek… mask
Ankara İlinde Koronavirüsün Bitmesi İçin Tarih Verildi! Fahrettin Koca Herkesten Önce Denedi ve Onayladı! Ankara Rahat Edecek…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Emirin Elinden Tuttular! Paraya Para Demeyecek! Pazar Günü Herkes Ekran Başında Olsun! “Başlıyor…” mask
Masterchef Emirin Elinden Tuttular! Paraya Para Demeyecek! Pazar Günü Herkes Ekran Başında Olsun! “Başlıyor…”
Netflix’ten Merakla Beklenen Lucifer 5. Sezon 2. Kısım Tarih Açıklaması! Lucifer 9. Bölüm Yayın Tarihi Ne Zaman? Lucifer Final Mi Yapacak? mask
Netflix’ten Merakla Beklenen Lucifer 5. Sezon 2. Kısım Tarih Açıklaması! Lucifer 9. Bölüm Yayın Tarihi Ne Zaman? Lucifer Final Mi Yapacak?
Can Yaman’ın İtalya’da Nasibi Açıldı: İkametini Yakında İtalya’ya Taşır! Dizi, Reklam Ve İtalya’da Yeni Bir Dizi! mask
Can Yaman’ın İtalya’da Nasibi Açıldı: İkametini Yakında İtalya’ya Taşır! Dizi, Reklam Ve İtalya’da Yeni Bir Dizi!
Survivor Artık Final Yapabilir! Şampiyon Resmen Açıklandı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı… mask
Survivor Artık Final Yapabilir! Şampiyon Resmen Açıklandı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı…
Serdar Ortaç’tan Şaşırtan İddia: Devlet Bankası Kredi Borcunu 8 Ay Ertelemiş! mask
Serdar Ortaç’tan Şaşırtan İddia: Devlet Bankası Kredi Borcunu 8 Ay Ertelemiş!
Beyazıt Öztürk Merak Edilen Beyaz Show Ne Zaman Başlayacak Sorusunu Yanıtladı: Beyaz Show Yeniden Yayınlanacak Mı? mask
Beyazıt Öztürk Merak Edilen Beyaz Show Ne Zaman Başlayacak Sorusunu Yanıtladı: Beyaz Show Yeniden Yayınlanacak Mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL