Pursaklar'a Yeni Nesil Çöp Konteynerleri

PURSAKLAR39A YENI NESIL ÇÖP KONTEYNERLERI

Pursaklar Belediyesi el değmeden açılan temiz ve hijyenik olan yeni nesil plastik çöp konteynerlerini ilçe sakinlerinin hizmetine sunuyor. İşimiz Temizlik sloganıyla yola çıkan Pursaklar Belediyesi ilçe halkının sağlığı için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni nesil çöp konteynerleri ile birlikte hijyen bakımından çevre kirliliği oluşturan koronavirüs başta olmak üzere virüs ve bakterilerle bire bir teması önlemek ve kötü koku yayan eski tip konteynerler yerine modern çöp kutuları yerleştirilecek.

Kolayca temizlenebilen konteynerlerin kapaklarının pedal sistemiyle rahatlıkla açılıp kapanabileceği belirtildi. Yeni nesil çöp konteynerlerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin konteynerlerin hijyenik olmasından dolayı vatandaşların sağlığını koruyacağı ayrıca koronavirüs başta olmak üzere bütün virüslerden korunmaya da yardımcı olacağını ifade etti.

KENT ESTETIĞINE UYGUN YENI KONTEYNERLERI DEĞERLI HEMŞEHRILERIMIZIN HIZMETINE SUNUYORUZ

Yeni nesil çöp konteynerlerinin sağlık ve temizlik açısında önemli bir avantaj sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Sağlıklı yarınlar sağlıklı bireylerle oluşur. Bu düşünceyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temiz çevre insan sağlığı üzerinde önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda yeni nesil çöp konteynerleri ile birlikte çöplerinizi el değmeden atacağınız ve kent estetiğine uygun yeni konteynerleri değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarında Pursakları sağlıklı bir ilçe haline getirmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Belediye yetkilileri plastik çöp konteynerlerinin kullanım ömrünün daha uzun olması için yanıcı maddelerin atılmaması konusunda da uyarılarda bulundu.