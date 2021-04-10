Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde Son Durum Ne? 10 Nisan BTC ve ETH Kaç Dolar TL Oldu?
Son dönemlerde yatırımcıların en çok ilgilendiği alanların başında gelen kripto para piyasasında hareketlilik devam ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin yaşadığı sert düşüşün ardından durgunluk dönemine girerken, işlem hacmi bakımından en büyük altcoin olan Ethereum ise yeni fiyat rekorları ile yatırımcılarını sevindiriyor. Kripto para yatırımcıları ve piyasaya girmek isteyenler başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere piyasadaki tokenlerin fiyatlarını araştırıyor.
Covid-19 salgın sürecinin başlamasından bu yana güvenli yatırım limanı arayışının da artması ile kripto para sektörü yatırımcıların daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Emtiya gibi farklı yatırım araçlarından rol çalmaya başlayan kripto paralar, son dönemlerde en çok merak edilen alanlardan biri olmaya devam ediyor.
Birikimlerini korumak isteyen birçok yerli yatırımcının da ilgi duyduğu kripto paraların fiyat aralıkları, hareketlilikleri ve önümüzdeki dönem sergileyecekleri görünümler araştırılıyor.
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde Son Durum Ne?
RippleXRP-TL 10,417 TL + %24,0
BittorrentBTT-TL 0,06915 TL - %6,4
HoloHOT-TL 0,16032 TL - %9,6
TetherUSDT-TL 8,242 TL - %0,4
StellarXLM-TL 4,490 TL + %12,0
BatBAT-TL 11,95 TL - %10,8
WavesWAVES-TL 125,51 TL - %10,4
ChilizCHZ-TL 3,7625 TL - %6,1
TronTRX-TL 1,0261 TL + %6,0
BitcoinBTC-TL 493.500,00 TL + %2,2
FC BarcelonaBAR-TL 350,40 TL - %4,8
AvalancheAVAX-TL 265,01 TL + %3,9
DogecoinDOGE-TL 0,5274 TL + %3,6
10 Nis 2021 - 22:14 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.