Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde Son Durum Ne? 10 Nisan BTC ve ETH Kaç Dolar TL Oldu?

Covid-19 salgın sürecinin başlamasından bu yana güvenli yatırım limanı arayışının da artması ile kripto para sektörü yatırımcıların daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Emtiya gibi farklı yatırım araçlarından rol çalmaya başlayan kripto paralar, son dönemlerde en çok merak edilen alanlardan biri olmaya devam ediyor.

Birikimlerini korumak isteyen birçok yerli yatırımcının da ilgi duyduğu kripto paraların fiyat aralıkları, hareketlilikleri ve önümüzdeki dönem sergileyecekleri görünümler araştırılıyor.

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde Son Durum Ne?

RippleXRP-TL 10,417 TL + %24,0



BittorrentBTT-TL 0,06915 TL - %6,4



HoloHOT-TL 0,16032 TL - %9,6



TetherUSDT-TL 8,242 TL - %0,4



StellarXLM-TL 4,490 TL + %12,0



BatBAT-TL 11,95 TL - %10,8



WavesWAVES-TL 125,51 TL - %10,4



ChilizCHZ-TL 3,7625 TL - %6,1



TronTRX-TL 1,0261 TL + %6,0



BitcoinBTC-TL 493.500,00 TL + %2,2



FC BarcelonaBAR-TL 350,40 TL - %4,8



AvalancheAVAX-TL 265,01 TL + %3,9



DogecoinDOGE-TL 0,5274 TL + %3,6