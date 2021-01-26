Bitcoin Ne Kadar Oldu? YÜKSELİŞE GEÇTİ! Bitcoin Kaç Dolar, Kaç TL?
Lider kripto para birimi yatırımcılarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Son haftalarda gösterdiği hareketlilik ile yatırımcılarını şaşırtan Bitcoin, cuma günü yaşadığı sert düşüşün ardından hafta sonu yeniden toparlandı. 30 bin doların altında işlem görmeye başlayan Bitcoin’in yeniden yükselişe geçmesi ile birçok analist de alım fırsatı açıklamasında bulundu.
Kripto para piyasasının lider para birimi Bitcoin, oldukça verimli geçirdiği 2020 yılının ardından son haftalarda dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Ocak ayının başında yeni bir rekora imza atan lider para birimi, rekorun ardından yaşadığı sert düşüş ile endişe yaratırken yatırımcılar ise nasıl hareket edecekleri konusunda kararsız kaldı. Bitcoin’in sonunun 2017 rallisi gibi olacağını düşünen analistler olmakla beraber yaşadığı son düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiren ve kripto paradan yükseliş bekleyen analistler de var. Bitcoin’in güncel fiyat durumu ise düzenli olarak takip ediliyor.
26 Oca 2021 - 17:56 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.