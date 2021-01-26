Bitcoin Ne Kadar Oldu? YÜKSELİŞE GEÇTİ! Bitcoin Kaç Dolar, Kaç TL?

Kripto para piyasasının lider para birimi Bitcoin, oldukça verimli geçirdiği 2020 yılının ardından son haftalarda dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Ocak ayının başında yeni bir rekora imza atan lider para birimi, rekorun ardından yaşadığı sert düşüş ile endişe yaratırken yatırımcılar ise nasıl hareket edecekleri konusunda kararsız kaldı. Bitcoin’in sonunun 2017 rallisi gibi olacağını düşünen analistler olmakla beraber yaşadığı son düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiren ve kripto paradan yükseliş bekleyen analistler de var. Bitcoin’in güncel fiyat durumu ise düzenli olarak takip ediliyor.