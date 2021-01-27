Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Oca 2021 - 19:35 G: 27 Oca 2021 - 19:41

Koronavirüse Yüzde 99 Başarılı İlaç Müjdesi! Şirketin Hissesi Yüzde 21 Yükseldi!

Koronavirüs aşılama süreci tüm dünyada devam ederken, İspanyol ilaç firması PharmaMar’dan müjde geldi! İspanyol ilaç firması Covid-19 salgınına karşı geliştirdiği ilacın hayvanlar üzerindeki denemesini bitirdi ve ilacın yüzde 99 başarı sağladığını açıkladı! Açıklama ardından şirketin Madrid borsasında işlem gören hisse senetleri yüzde 21 değer kazandı.

Ozan Şahin Tüm Haberleri

İlacın sonuçları ile ilgili bilim dergisi Science’da yayımlanan makale ile Aplidin (plitidepsin) isimli ilacın, Covid-19 bulaşan hayvanlar üzerinde denendiği ve virüslerin ilaç sayesinde yüzde 99 azaldığı kaydedildi. Pfizer aşısı gibi kanser tedavisi için tasarlanan ilaçta yüksek başarı oranı yakalanırken, klinik denemelerde 3. aşamaya geçileceği ve Covid-19’un tedavisi için bu çalışmaların genişletilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Şirketin Hisseleri Yüzde 21 Arttı!

Dergide ilacın çalışma şekli anlatılırken, ilacın insan hücrelerinde bulunan eEF1A proteinini bloke ettiği ve Covid-19’a karşı antiviral etkiye sahip olduğu bilgisi paylaşıldı. Aplidin ile ilgili yayımlanan makalenin hemen sonrasında ise PharmaMar’ın hisse senetlerine büyük talep gösterildi. Madrid borsasında işlem gören hisseler yüzde 21 artış kaydetti.

27 Oca 2021 - 19:35 Ankara- Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Covid-19’dan Korkanın Sarıldığı İki Besinle İlgili Şok İddia: Sağlığınız İçin Dikkat Edin! Birisi Astımı Tetiklerken, Diğeri Zehirleyebilir… mask
Covid-19’dan Korkanın Sarıldığı İki Besinle İlgili Şok İddia: Sağlığınız İçin Dikkat Edin! Birisi Astımı Tetiklerken, Diğeri Zehirleyebilir…
Şok İddia: Her Şey Bitti, Şimdi De Bu Çıktı! Tam 300 Milyon Kişi Kör Olma Tehlikesi İle Karşı Karşıya! mask
Şok İddia: Her Şey Bitti, Şimdi De Bu Çıktı! Tam 300 Milyon Kişi Kör Olma Tehlikesi İle Karşı Karşıya!
80 Yaş Üstü Aşı Randevusu Nasıl Alınır? MHRS ALO 182 ile Covid 19 Aşı Randevusu Alma mask
80 Yaş Üstü Aşı Randevusu Nasıl Alınır? MHRS ALO 182 ile Covid 19 Aşı Randevusu Alma
11 Dakikada Zayıflamak Mümkün Mü? Bilim Açıkladı! İşte 11 Dakikada Fit Olmanızı Sağlayan Mucizevi Egzersiz Programı... mask
11 Dakikada Zayıflamak Mümkün Mü? Bilim Açıkladı! İşte 11 Dakikada Fit Olmanızı Sağlayan Mucizevi Egzersiz Programı...
Maden Suyu Cilde Faydalı Mıdır? Maden Suyu Cilde Nasıl Uygulanmalıdır? mask
Maden Suyu Cilde Faydalı Mıdır? Maden Suyu Cilde Nasıl Uygulanmalıdır?
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Yiyecekler Nedir? Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Hangi Besinler Tüketilmelidir? mask
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Yiyecekler Nedir? Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Hangi Besinler Tüketilmelidir?
Ada Çayı Nedir? Ada Çayı Ne İşe Yarar? mask
Ada Çayı Nedir? Ada Çayı Ne İşe Yarar?
Maskelerin İyi Olduğu Nasıl Anlaşılır Hangi Maske En Güvenilir Maskedir? mask
Maskelerin İyi Olduğu Nasıl Anlaşılır Hangi Maske En Güvenilir Maskedir?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Aşısının Yan Etkilerini Tek Tek Sıraladı! Aşı Olacak Olmayacak Herkesin Dikkatine! Bu Etkiler Çok Önemli... mask
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Aşısının Yan Etkilerini Tek Tek Sıraladı! Aşı Olacak Olmayacak Herkesin Dikkatine! Bu Etkiler Çok Önemli...
Emziren Anneler Covid-19 Aşısı Olabilir Mi? mask
Emziren Anneler Covid-19 Aşısı Olabilir Mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Covid-19’dan Korkanın Sarıldığı İki Besinle İlgili Şok İddia: Sağlığınız İçin Dikkat Edin! Birisi Astımı Tetiklerken, Diğeri Zehirleyebilir… mask
Covid-19’dan Korkanın Sarıldığı İki Besinle İlgili Şok İddia: Sağlığınız İçin Dikkat Edin! Birisi Astımı Tetiklerken, Diğeri Zehirleyebilir…
Koronavirüse Yüzde 99 Başarılı İlaç Müjdesi! Şirketin Hissesi Yüzde 21 Yükseldi! mask
Koronavirüse Yüzde 99 Başarılı İlaç Müjdesi! Şirketin Hissesi Yüzde 21 Yükseldi!
Estetiğin Dozunu Kaçıran Tuğba Altıntop Kızının Kardeşi Gibi Oldu! Görenler Hala Şokta! Bu Foto Şok Mu? mask
Estetiğin Dozunu Kaçıran Tuğba Altıntop Kızının Kardeşi Gibi Oldu! Görenler Hala Şokta! Bu Foto Şok Mu?
Aralarına Ev Krizi Girmişti, Sonunda Buzlar Eridi! Barışma Turlarına Çıkan İbrahim Tatlıses İle Dilan Tatlıses Sonunda Arayı Düzeltti! mask
Aralarına Ev Krizi Girmişti, Sonunda Buzlar Eridi! Barışma Turlarına Çıkan İbrahim Tatlıses İle Dilan Tatlıses Sonunda Arayı Düzeltti!
Şok İddia: Her Şey Bitti, Şimdi De Bu Çıktı! Tam 300 Milyon Kişi Kör Olma Tehlikesi İle Karşı Karşıya! mask
Şok İddia: Her Şey Bitti, Şimdi De Bu Çıktı! Tam 300 Milyon Kişi Kör Olma Tehlikesi İle Karşı Karşıya!
Esra Erol’da Gencecik Kız Markete Diye Çıktı; Şehir Değiştirdi, Kocaya Kaçtı! Bir Aile Dağılıp Gitti, Acılı Anne Feryadını 83 Milyona Duyurdu! mask
Esra Erol’da Gencecik Kız Markete Diye Çıktı; Şehir Değiştirdi, Kocaya Kaçtı! Bir Aile Dağılıp Gitti, Acılı Anne Feryadını 83 Milyona Duyurdu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL