Koronavirüse Yüzde 99 Başarılı İlaç Müjdesi! Şirketin Hissesi Yüzde 21 Yükseldi!

İlacın sonuçları ile ilgili bilim dergisi Science’da yayımlanan makale ile Aplidin (plitidepsin) isimli ilacın, Covid-19 bulaşan hayvanlar üzerinde denendiği ve virüslerin ilaç sayesinde yüzde 99 azaldığı kaydedildi. Pfizer aşısı gibi kanser tedavisi için tasarlanan ilaçta yüksek başarı oranı yakalanırken, klinik denemelerde 3. aşamaya geçileceği ve Covid-19’un tedavisi için bu çalışmaların genişletilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Şirketin Hisseleri Yüzde 21 Arttı!



Dergide ilacın çalışma şekli anlatılırken, ilacın insan hücrelerinde bulunan eEF1A proteinini bloke ettiği ve Covid-19’a karşı antiviral etkiye sahip olduğu bilgisi paylaşıldı. Aplidin ile ilgili yayımlanan makalenin hemen sonrasında ise PharmaMar’ın hisse senetlerine büyük talep gösterildi. Madrid borsasında işlem gören hisseler yüzde 21 artış kaydetti.

