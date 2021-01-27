Koronavirüse Yüzde 99 Başarılı İlaç Müjdesi! Şirketin Hissesi Yüzde 21 Yükseldi!
Koronavirüs aşılama süreci tüm dünyada devam ederken, İspanyol ilaç firması PharmaMar’dan müjde geldi! İspanyol ilaç firması Covid-19 salgınına karşı geliştirdiği ilacın hayvanlar üzerindeki denemesini bitirdi ve ilacın yüzde 99 başarı sağladığını açıkladı! Açıklama ardından şirketin Madrid borsasında işlem gören hisse senetleri yüzde 21 değer kazandı.
İlacın sonuçları ile ilgili bilim dergisi Science’da yayımlanan makale ile Aplidin (plitidepsin) isimli ilacın, Covid-19 bulaşan hayvanlar üzerinde denendiği ve virüslerin ilaç sayesinde yüzde 99 azaldığı kaydedildi. Pfizer aşısı gibi kanser tedavisi için tasarlanan ilaçta yüksek başarı oranı yakalanırken, klinik denemelerde 3. aşamaya geçileceği ve Covid-19’un tedavisi için bu çalışmaların genişletilebileceği bilgisi paylaşıldı.
Şirketin Hisseleri Yüzde 21 Arttı!
Dergide ilacın çalışma şekli anlatılırken, ilacın insan hücrelerinde bulunan eEF1A proteinini bloke ettiği ve Covid-19’a karşı antiviral etkiye sahip olduğu bilgisi paylaşıldı. Aplidin ile ilgili yayımlanan makalenin hemen sonrasında ise PharmaMar’ın hisse senetlerine büyük talep gösterildi. Madrid borsasında işlem gören hisseler yüzde 21 artış kaydetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.