Menajerimi Ara Dizisinde Bomba Transferler: Dizide Popçu Rüzgarı Esiyor!
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara, her Pazar izleyicinin beğenisini kazanan yeni bölümü ile takip edilmeyi sürdürüyor.
Başrollerinde Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Canan Ergüder, Barış Falay, Fatih Artman ve Yaprak Medine gibi yıldızların yer aldığı dizi hikayesini işlerken konuk oyunculardan destek alıyor. Dizinin yayınlanan 23. bölüm yeni tanıtımı ile nefesleri kesti. Dizide popçu rüzgarı esiyor!
Diziye Bomba 4 Transfer!
Menajerimi Ara dizisi 23. yeni bölüm için yayınlanan yeni tanıtım herkesi heyecanlandırdı! Dizinin yeni bölümünde Gülben Ergen’in konuk oyuncu olacağı açıklanırken, yeni bölüm tanıtımında resmen popçu rüzgarı esti geçti! Serdar Ortaç, Ece Dizdar ve Oral Özer gibi isimler projeye konuk oyuncu olarak dahil oluyorlar.
30 Oca 2021 - 17:50 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.