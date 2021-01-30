Menajerimi Ara Dizisinde Bomba Transferler: Dizide Popçu Rüzgarı Esiyor!

Başrollerinde Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Canan Ergüder, Barış Falay, Fatih Artman ve Yaprak Medine gibi yıldızların yer aldığı dizi hikayesini işlerken konuk oyunculardan destek alıyor. Dizinin yayınlanan 23. bölüm yeni tanıtımı ile nefesleri kesti. Dizide popçu rüzgarı esiyor!

Diziye Bomba 4 Transfer!



Menajerimi Ara dizisi 23. yeni bölüm için yayınlanan yeni tanıtım herkesi heyecanlandırdı! Dizinin yeni bölümünde Gülben Ergen’in konuk oyuncu olacağı açıklanırken, yeni bölüm tanıtımında resmen popçu rüzgarı esti geçti! Serdar Ortaç, Ece Dizdar ve Oral Özer gibi isimler projeye konuk oyuncu olarak dahil oluyorlar.

