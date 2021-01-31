Ankara'da Çankaya evlerine hasret sona erdi
Ankara Çankaya beledıyesı çankaya evlerınde pandemı dolayısıyla ertelenen kurslar yenıden başladı. eğıtımler 21 çankaya evınde kaldığı yerden devam edıyor.
Mesleki eğitim ve hobi kurslarıyla vatandaşlardan büyük ilgi gören Çankaya Evleri 76 branşta verilen eğitimlere yeniden başladı. Kursiyerler derslere HES kodu bildirerek katılabiliyorlar.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 14 yeni merkez ile sayısı 27ye ulaşan Çankaya Evlerinde yeni dönem sıkı pandemi tedbirleri alınarak eğitimlere yeniden başlandı. Mesleki eğitimler ve hobi kurslarıyla Çankayalıların ikinci adresi haline gelen merkezlerde yeni eğitim döneminde Çankayalılar 8 ila 10 kişilik sınıflarda kurs görüyorlar.
Pastacılık diksiyon hasta bakımı deri işçiliği mozaik cam vitray gitar bağlama ud yabancı diller cilt bakımı makyaj teknikleri örgü bebek keçe giyim ve dikiş gibi çok sayıda eğitimin ardından kursiyerler merkezleri boşaltır boşaltmaz ilaçlama çalışmaları yapılarak sınıfların dezenfeksiyonu sağlanıyor.
31 Oca 2021 - 11:24 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.