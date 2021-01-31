Ankara'da Çankaya evlerine hasret sona erdi

Mesleki eğitim ve hobi kurslarıyla vatandaşlardan büyük ilgi gören Çankaya Evleri 76 branşta verilen eğitimlere yeniden başladı. Kursiyerler derslere HES kodu bildirerek katılabiliyorlar.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 14 yeni merkez ile sayısı 27ye ulaşan Çankaya Evlerinde yeni dönem sıkı pandemi tedbirleri alınarak eğitimlere yeniden başlandı. Mesleki eğitimler ve hobi kurslarıyla Çankayalıların ikinci adresi haline gelen merkezlerde yeni eğitim döneminde Çankayalılar 8 ila 10 kişilik sınıflarda kurs görüyorlar.

Pastacılık diksiyon hasta bakımı deri işçiliği mozaik cam vitray gitar bağlama ud yabancı diller cilt bakımı makyaj teknikleri örgü bebek keçe giyim ve dikiş gibi çok sayıda eğitimin ardından kursiyerler merkezleri boşaltır boşaltmaz ilaçlama çalışmaları yapılarak sınıfların dezenfeksiyonu sağlanıyor.