Haberler Ankara Haberler Ankara
- 31 Oca 2021 - 13:55 G: 31 Oca 2021 - 14:07

Kuzey Yıldızı Dizisinde Yakında Bebek Geliyor! Kadro Genişliyor! O İsim Resmen Hamile...

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı, herkesi güldüren sahneleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan 49.bölümde herkesi şaşkına çeviren olaylar yaşandı. Görünen o ki önümüzdeki bölümlerde diziye bir bebek katılacak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı- İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de yer alıyor. Senaryosuyla herkesi kahkahalara boğan dizi, 50. bölüm fragmanıyla da herkesi ekrana kilitledi.

Geçtiğimiz bölümde yaşanan sahnelerde Engin Ar’ın şikayetiyle Kuzey ve Yıldız tutuklanmıştı. Kuzey ve Yıldız hapishanede zor anlar yaşarken, karda kaybolan Osman ve Gökçe de kurtulmaya çalışıyordu. Düştüğü için bayılan Osman’ın kendine gelmesiyle Gökçe derin bir nefes aldı. Burada Osman’ı ısıtmak ve yalnız bırakmamak için taşıyan Gökçe aynı zamanda Osman’ın hayatını da kurtarmış oldu. Engin Ar’ın şikayetini geri çekmesiyle hapishaneden kurtuldular. Özgürlüğüne kavuşan Kuzey ve Yıldız, Sefer ve Nahide ile birlikte tatil planı yaptı. Planları üzerine karavan kiralayan ekip kamp yapmaya karar verdi. Kamp alanına gelen çiftler burada doğa içinde huzurlu ve keyifli anlar yaşarken başlarına geleceklerden habersizdi. Kamp yaptıkları yere gelen bir aile ve çocukları, tüm kamp eğlencesini kaçırınca tatil maceraları sonlandı.

31 Oca 2021 - 13:55 Ankara- Dizi Fragmanları

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sivas'ta kar altındaki "Hobbit Evleri" ilgi görüyor mask
Sivas'ta kar altındaki "Hobbit Evleri" ilgi görüyor
Nilperi Şahinkaya'dan Yatak Sahnesini Şok Sözlerle Açıkladı! Dizi RTÜK'e Şikayet Edilince İşler Karıştı! mask
Nilperi Şahinkaya'dan Yatak Sahnesini Şok Sözlerle Açıkladı! Dizi RTÜK'e Şikayet Edilince İşler Karıştı!
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapılarını Ankaralıya Açtı mask
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapılarını Ankaralıya Açtı
Sen Çal Kapımı Dizisinde Eda ve Serkan Aşkı Resmen Bitti! Serkan Artık Resmen Selin ile Evli... mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Eda ve Serkan Aşkı Resmen Bitti! Serkan Artık Resmen Selin ile Evli...
Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Kırdı Geçirdi! Her Şeye Gülen Adam Katılınca Seyirciler Kendini Tutmadı! mask
Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Kırdı Geçirdi! Her Şeye Gülen Adam Katılınca Seyirciler Kendini Tutmadı!
15 Şubat Pazartesi Okullar Açılacak Mı? Okulların Açılışı 15 Mart’a Ertelendi Mi? mask
15 Şubat Pazartesi Okullar Açılacak Mı? Okulların Açılışı 15 Mart’a Ertelendi Mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL