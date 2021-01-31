Kuzey Yıldızı Dizisinde Yakında Bebek Geliyor! Kadro Genişliyor! O İsim Resmen Hamile...

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı- İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de yer alıyor. Senaryosuyla herkesi kahkahalara boğan dizi, 50. bölüm fragmanıyla da herkesi ekrana kilitledi.

Geçtiğimiz bölümde yaşanan sahnelerde Engin Ar’ın şikayetiyle Kuzey ve Yıldız tutuklanmıştı. Kuzey ve Yıldız hapishanede zor anlar yaşarken, karda kaybolan Osman ve Gökçe de kurtulmaya çalışıyordu. Düştüğü için bayılan Osman’ın kendine gelmesiyle Gökçe derin bir nefes aldı. Burada Osman’ı ısıtmak ve yalnız bırakmamak için taşıyan Gökçe aynı zamanda Osman’ın hayatını da kurtarmış oldu. Engin Ar’ın şikayetini geri çekmesiyle hapishaneden kurtuldular. Özgürlüğüne kavuşan Kuzey ve Yıldız, Sefer ve Nahide ile birlikte tatil planı yaptı. Planları üzerine karavan kiralayan ekip kamp yapmaya karar verdi. Kamp alanına gelen çiftler burada doğa içinde huzurlu ve keyifli anlar yaşarken başlarına geleceklerden habersizdi. Kamp yaptıkları yere gelen bir aile ve çocukları, tüm kamp eğlencesini kaçırınca tatil maceraları sonlandı.