Kuzey Yıldızı Dizisinde Yakında Bebek Geliyor! Kadro Genişliyor! O İsim Resmen Hamile...
Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı, herkesi güldüren sahneleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan 49.bölümde herkesi şaşkına çeviren olaylar yaşandı. Görünen o ki önümüzdeki bölümlerde diziye bir bebek katılacak.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı- İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de yer alıyor. Senaryosuyla herkesi kahkahalara boğan dizi, 50. bölüm fragmanıyla da herkesi ekrana kilitledi.
Geçtiğimiz bölümde yaşanan sahnelerde Engin Ar’ın şikayetiyle Kuzey ve Yıldız tutuklanmıştı. Kuzey ve Yıldız hapishanede zor anlar yaşarken, karda kaybolan Osman ve Gökçe de kurtulmaya çalışıyordu. Düştüğü için bayılan Osman’ın kendine gelmesiyle Gökçe derin bir nefes aldı. Burada Osman’ı ısıtmak ve yalnız bırakmamak için taşıyan Gökçe aynı zamanda Osman’ın hayatını da kurtarmış oldu. Engin Ar’ın şikayetini geri çekmesiyle hapishaneden kurtuldular. Özgürlüğüne kavuşan Kuzey ve Yıldız, Sefer ve Nahide ile birlikte tatil planı yaptı. Planları üzerine karavan kiralayan ekip kamp yapmaya karar verdi. Kamp alanına gelen çiftler burada doğa içinde huzurlu ve keyifli anlar yaşarken başlarına geleceklerden habersizdi. Kamp yaptıkları yere gelen bir aile ve çocukları, tüm kamp eğlencesini kaçırınca tatil maceraları sonlandı.
31 Oca 2021 - 13:55 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.