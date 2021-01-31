PTTAVM nasıl çalışıyor? EPTTAVM nasıl siparis verilir

Gıda fiyatlarında yaşanan artışı durdurmak amacıyla PttAVM tarafından uygun fiyata gıda ürünleri satışının duyurulması ile yaşanan tartışmalara ilişkin PTT AŞ’den açıklama geldi. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten tarafından yapılan açıklamada, PttAVM’nin sadece bugün değil, kurulduğundan bu yana vatandaşlarımıza ürün seçeneklerinin uygun fiyat politikası ile sunulduğu vurgulandı.

Açıklamada, PttAVM’nin yaklaşık iki yıldır gıda dahil birçok temel ihtiyaç maddesinin pttavm.com üzerinden vatandaşlara uygun fiyat politikasıyla ürün alma imkanı sağlayan bir platform olarak görev yapmayı sürdüğü ifade edildi.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, aşırı artan gıda fiyatlarına karşı vatandaşlarımızı korumak için PttAVM’den sunulan ürünlerin çeşitliliğinin artırıldığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın desteği ile ülkemiz için sorumluluğumuzu yerine getireceğiz” dedi. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ Türkiye’nin yerli ve millî E-Ticaret Platformu PttAVM olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, ekonomik fiyatlarla karşılamaları adına var gücümüzle çalışmaktayız ve bu durumu ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya yönelik görev ve sorumluluk olarak kabul etmekteyiz. Özellikle temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Atatürk Orman Çiftliği ürünlerini her zaman olduğu gibi indirimli fiyatlarla halkımızla buluşturmaktayız. Halkımızın artan gıda fiyatlarına karşı korunması amacıyla dün olduğu gibi bugün de üzerimize düşen görevimizi yaptığımızı ve bizlere verilecek sorumluluklarda da tüm gayretimizle çalışacağımızı belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

PttAVM NASIL ÇALIŞIYOR?

PttAVM, gıda dahil birçok temel ihtiyaç maddesini pttavm.com üzerinden vatandaşlara uygun fiyat politikasıyla ürün alma imkanı sağlayan bir platform olarak görev yapmayı sürdürüyor. Ayrıca PTT, pandeminin ilk günlerinde maskenin ücretsiz dağıtımında da görev alırken, tanzim satış organizasyonunda da taze sebze, meyve gibi gıda ürünleri PttAVM üzerinden vatandaşlara sundu.

PttAVM web sitesinde PTT’nin üretip sattığı bir ürün bulunmuyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Atatürk Orman Çiftliği ürünleri aracısız, yani doğrudan satılıyor. Diğer ürünlerin ise firmaların kendi oluşturduğu sanal mağaza üzerinden tüketiciye uygun fiyatla sunulması şartı ile satışı yapılıyor. PttAVM, bu fiyatları denetliyor ve ürün fiyatı piyasa fiyatından fazla ise uyarıda bulunuyor, satışına onay verilmiyor.