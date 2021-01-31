Kuzey Yıldızı Dizisinde Sürpriz Aşk! Baş Döndürücü Bir Aşk Başlıyor...

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı- İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim yer alıyor. Senaryosuyla herkesi kahkahalara boğan dizi, 49. bölümüyle de herkesi ekrana kilitledi.

Geçtiğimiz bölümde yaşanan sahnelerde Engin Ar’ın şikayetiyle Kuzey ve Yıldız tutuklanmıştı. Kuzey ve Yıldız hapishanede zor anlar yaşarken, karda kaybolan Osman ve Gökçe de kurtulmaya çalışıyordu. Düştüğü için bayılan Osman’ın kendine gelmesiyle Gökçe derin bir nefes aldı. Burada Osman’ı ısıtmak ve yalnız bırakmamak için taşıyan Gökçe aynı zamanda Osman’ın hayatını da kurtarmış oldu. Diziye yeni gelen Mete karakteri de Feride’ye olan sevgisiyle dizinin en çok konuşulan ikilileri arasına girdiler.