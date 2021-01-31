Cem Yılmaz'dan Aşk Açıklaması! Seranay Sarıkaya'yla Ne Oluyor? "Küsmedik!"

Geçtiğimiz ayların en gözde çiftleri arasında yer alan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, beraberliklerine son vermiş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İlişkilerinin bitmesinin ardından kameralara görünmeyen çift, sessizliğini korumuş ve bir açıklama yapmamışlardı. Bunun ardından sosyal medya hesabında video paylaşan Cem Yılmaz’a Serenay Sarıkaya’dan hamle gecikmedi. Güzel oyuncu Cem Yılmaz’ın videosunu beğenerek gündeme bomba gibi düştü.

Cem Yılmaz’ın videosunu beğenmesiyle beraber tüm dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, sosyal medyanın çalkalanmasına neden oldu. Ünlü oyuncunun bu hamlesinin ardından herkes, “Barıştılar mı?” sorgusunu gündeme getirdi. Uzun süredir herhangi bir açıklama yapmayan ve sessizliklerini koruyan çift sevenlerini meraka düşürmüştü. Cem Yılmaz’dan açıklama gecikmedi.