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- 31 Oca 2021 - 18:23 G: 31 Oca 2021 - 18:41

Cem Yılmaz'dan Aşk Açıklaması! Seranay Sarıkaya'yla Ne Oluyor? "Küsmedik!"

Uzun süredir gündemi meşgul eden isimlerden birisi olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya safhasında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda beraberliklerini dile getiren ve daha sonra ayrılan ikili sevenlerini büyük bir hüsranın içerisine sürüklemişti. Bunun yanı sıra geçen gün Cem Yılmaz’ın gönderisini beğenen Serenay Sarıkaya beraberinde yeni konuları getirmişti. Ünlü komedyen Cem Yılmaz sessizliğini bozdu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Geçtiğimiz ayların en gözde çiftleri arasında yer alan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, beraberliklerine son vermiş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İlişkilerinin bitmesinin ardından kameralara görünmeyen çift, sessizliğini korumuş ve bir açıklama yapmamışlardı. Bunun ardından sosyal medya hesabında video paylaşan Cem Yılmaz’a Serenay Sarıkaya’dan hamle gecikmedi. Güzel oyuncu Cem Yılmaz’ın videosunu beğenerek gündeme bomba gibi düştü.

Cem Yılmaz’ın videosunu beğenmesiyle beraber tüm dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, sosyal medyanın çalkalanmasına neden oldu. Ünlü oyuncunun bu hamlesinin ardından herkes, “Barıştılar mı?” sorgusunu gündeme getirdi. Uzun süredir herhangi bir açıklama yapmayan ve sessizliklerini koruyan çift sevenlerini meraka düşürmüştü. Cem Yılmaz’dan açıklama gecikmedi.

31 Oca 2021 - 18:23 Ankara- Magazin

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