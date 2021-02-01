Çubuk'ta Dezenfekte Edilen Camilere Gül Suyu Sıkıldı

Çubuk Belediyesi ilçe genelindeki camileri Kovid-19 tedbirleri kapsamında periyodik olarak dezenfekte ederken gül suyu sıkarak da ibadete hazırlıyor. Belediye ekipleri 7 merkez mahallede bulunan 34 caminin tamamına gül suyu sıktı.

Camilere gül suyu sıkılmasının Türk ve İslam medeniyetinde bir gelenek olduğunu belirten Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş yapılan dezenfektenin ardından özellikle cuma günleri vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerini amaçladıklarını söyledi.

Bu çalışmayla temizlik ibadetini de yerine getirdiklerini vurgulayan Demirbaş Bu çalışmamızla sık sık dezenfekte edilen camilerimizin hem temiz olmasını hem de güzel kokmasını amaçlıyoruz. Bu nedenle camilerimizi gül suyuyla dezenfekte ediyoruz. Camilerde yer alan ve çok fazla kullanılan bütün ahşap ve cam zeminler dezenfekte ediliyor. Bütün bu temizlik işleri bittikten sonra da gül suyu sıkılarak gül gibi kokması sağlanıyor diye konuştu.

Demirbaş uzman personelce yapılan camilerdeki temizlik çalışmalarında yaklaşık 150 litre gül suyu kullanıldığını bildirdi.