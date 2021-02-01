Çankaya’da Şubat’ta Sanat

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi 2 Şubat’ta otizm tanısı ile yaşama devam eden Mehmet Ozan Ahi’nin ilk kişisel sergisi “Gördüm” ile kapılarını açacak. “Kuşları gördüm, insanları, kırmızı kitabı, tavşanları…” diyen Ahi’nin sergisi dijital dünyada otizmi ve sanatı bir araya getiriyor. Sergi 23 Şubat’a kadar gezilebilecek.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi 4-25 Şubat tarihleri arası ise “Macarların Tasarımları Türkiye’de” sergisine ev sahipliği yapacak. Macaristan ve Türkiye’den araştırmacı ve akademisyenlerin iş birliğiyle hazırlanan ve Tungsram’ın desteğiyle gerçekleşen sergi; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden Cumhuriyet’in ilk dönemine, Türkiye’de Macar mimarların gerçekleştirilmemiş projelerinden oluşuyor.

DOĞAN TAŞDELEN ÇSM’NİN HER KATINDA AYRI BİR SERGİ

Yılın ilk günlerinden bu yana Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sanatseverlerle buluşan Balıkesir Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin hazırladığı karma sergi "Orta Rota" 24 Şubat’a kadar açık olacak.

Modernleşememiş toplumlardaki bireyin çelişkilerine odaklanan Sadık Arslan'ın "Yaralı Bilinç" sergisi ve Ayşegül Türk'ün "Yemek Fragmanları" sergisi de 24 Şubat’a kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde sanatseverlerle buluşacak.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ise 12-26 Şubat tarihleri arası Deniz Koşar’ın “Madde(siz)” sergisine ev sahipliği yapacak.

PANDEMİDEN ETKİLENEN SANATÇIYA DESTEĞE DEVAM

Çankaya Belediyesi, pandemi sürecinde kapanan faaliyetler nedeniyle zor durumda kalan sanatçılara destek amacıyla sanal ortamda birçok etkinliği de sanatseverlerle buluşturuyor. Çocuk oyunları, mini konser, illüstrasyon, pandomim, kukla ve karikatür atölyeleri ile çocuk yogası gibi etkinliklerden oluşan “Tatilde Şenlik Var” programı YouTube kanalında tatil boyunca izlenebilecek.