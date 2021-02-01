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- 01 Şub 2021 - 14:01 G: 01 Şub 2021 - 14:13

Menajerimi Ara Dizisinde Çok Büyük Çekim Hatası! Gizli Hatayı Fark Eden Seyirciler Twıtter’da Resmen Çıldırdı! “Bu Kadar Acemilik Olmaz…”

Star TV ekranlarının en beğenilen dizisi Menajerimi Ara, 23. bölümünde yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. Yapılan çekim hataları izleyicileri deliye çevirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranların sevilen dizisi Menajerimi Ara, son bölümünde nefes kesen sahnelere imza attı. İzleyici tarafından büyük bir heyecan ve merak ile takip edilen dizinin kadrosunda ise birbirinden başarılı çok sayıda oyuncu var. Oyuncu kadrosunda, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Barış Falay, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş, Serhat Teoman gibi usta isimlerin yer aldığı sevilen dizinin yeni bölümünde yaşananlar herkesi ekranlara kilitleyecek.

Dizinin yayınlanan 23. bölümünde Barış'ın peşindeki gizemli kişi Barış’la da yetinmeyip gizlice Dicle’nin evine girdi ve ona saldırdı. Dicle'nin hayatını kurtaran Barış, Dicle’ye bir adım daha yakınlaşmış oldu. İkilinin arasını yakınlaştıran bu olaylar olurken Feris’in kendi derdi vardı.

01 Şub 2021 - 14:01 Ankara- Dizi Haberleri

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