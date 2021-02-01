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- 01 Şub 2021 - 18:00 G: 01 Şub 2021 - 18:01

Borsalarda Yükseliş Hareketi Başladı! New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kazandı ve 0,92 artışla 30.257,66 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,05 yükselişle 3.753,07 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,31 artarak 13.241,99 puandan işlem görmeye başladı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Piyasalardaki GameStop çılgınlığına ilişkin endişelerle geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

Son iki haftada bazı hisse fiyatlarında görülen aşırı oynaklık ve sert yükselişler piyasaların bir anda gündemine oturmuştu. Hisse senetleri alım satımı yapılan platformlardan Robinhood, geçen hafta GameStop ve benzer şirketlerin hisselerine işlem sınırlaması getirerek hisselerdeki sert yükselişin önüne geçmişti.

Son olarak Robinhood işlem sınırlaması uyguladığı şirket sayısını düşürürken, sosyal medya platformu Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcıların bazı hisse senetlerine getirilen işlem sınırlamaları sonrası gümüşe yöneldiklerini ifade edilmesi, piyasalarda spot ve vadeli gümüş fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Gümüşün fiyatı yaklaşık yüzde 11 artarak 8 yılın en yüksek seviyesine tırmandı.

Öte yandan, ABD'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik kurtarma paketine ilişkin gelişmeler de piyasaların odağındaki yerini korudu. Ülkede Cumhuriyetçi senatörler, 600 milyar dolarlık destek paketi önerisinde bulundu. ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhuriyetçi senatörlerin Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketine ilişkin bugün bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Analistler, piyasalarda bu hafta, ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerle, cuma günü açıklanacak ocak ayına ait istihdam raporunun ve Alphabet, Amazon ve Pfizer gibi şirketlerin bilançolarının takip edileceğini bildirdi.

01 Şub 2021 - 18:00 AA - Ekonomi

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