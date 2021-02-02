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- 02 Şub 2021 - 11:06 G: 02 Şub 2021 - 11:07

Mamak’taki kuşlar “EV” lendi

Mamakta artık kuşların artık sıcak yuvaları var.Mamak Belediyesi kış mevsimi nedeniyle doğada yaşayan kuşlar için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyelerinde güvercin yuvası yapıyor.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

MAMAK BELEDIYESINDEN GÜVERCINLERE SICAK YUVA

Mamakta artık kuşların artık sıcak yuvaları var.Mamak Belediyesi kış mevsimi nedeniyle doğada yaşayan kuşlar için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyelerinde güvercin yuvası yapıyor. Daha önce yaban hayvanları için doğaya yem bırakan ve sokak köpekleri için mama kutuları ile besleme odakları yapan ve yerleştiren Mamak Belediyesi Osmanlı döneminde özellikle serçe kumru güvercin gibi kuşların soğuk kış günlerinde barınması için cami medrese ve türbelerin dış cephesine yapılan kuş evlerini ilçede bulunan ağaçlık alanlara monte ediyor. İnsan elinin ulaşamayacağı noktalara konulan kuş yuvalarıyla kuşların keskin hava geçişlerinden korunması da amaçlanıyor. Mamak Belediyesinin kendi marangozhanesinde imal edilen kuş yuvaları ekolojik dengeye de katkı sağlıyor. Ahşaptan yapılarak rengarenk boyanan kuş yuvaları minik sahiplerini ağırlamak üzere  ağaçlara yerleştirilecek.

02 Şub 2021 - 11:06 Ankara- Belediyeler

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