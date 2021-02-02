Mamak’taki kuşlar “EV” lendi
Mamakta artık kuşların artık sıcak yuvaları var.Mamak Belediyesi kış mevsimi nedeniyle doğada yaşayan kuşlar için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyelerinde güvercin yuvası yapıyor.
MAMAK BELEDIYESINDEN GÜVERCINLERE SICAK YUVA
Mamakta artık kuşların artık sıcak yuvaları var.Mamak Belediyesi kış mevsimi nedeniyle doğada yaşayan kuşlar için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyelerinde güvercin yuvası yapıyor. Daha önce yaban hayvanları için doğaya yem bırakan ve sokak köpekleri için mama kutuları ile besleme odakları yapan ve yerleştiren Mamak Belediyesi Osmanlı döneminde özellikle serçe kumru güvercin gibi kuşların soğuk kış günlerinde barınması için cami medrese ve türbelerin dış cephesine yapılan kuş evlerini ilçede bulunan ağaçlık alanlara monte ediyor. İnsan elinin ulaşamayacağı noktalara konulan kuş yuvalarıyla kuşların keskin hava geçişlerinden korunması da amaçlanıyor. Mamak Belediyesinin kendi marangozhanesinde imal edilen kuş yuvaları ekolojik dengeye de katkı sağlıyor. Ahşaptan yapılarak rengarenk boyanan kuş yuvaları minik sahiplerini ağırlamak üzere ağaçlara yerleştirilecek.
02 Şub 2021 - 11:06 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.