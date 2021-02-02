Ankara'da Marketler Hafta Sonu Kaçta Kapanıyor! Hafta İçi ve Hafta Sonu Çalışma Saatlerini

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlere bağlı olarak değişen market çalışma saatler başkentli vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Alınan önlemlere bağlı olarak değiştirilen market çalışma saatlerinin nasıl olduğu, marketlerin saat kaçta açılıp, kaçta kapandığı merak ediliyor.

Covid-19 salgını sebebi ile Türkiye’de artan vaka ve ölüm sayılarının önüne geçilmesi için aralık ayından bu yana sert tedbir kararları uygulanmaya başlandı. Sosyal izolasyonun sağlanması için kafe, bar vb. işletmeler kapatılmakla beraber vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladığı market, kasap ve kuruyemişçi gibi işletmeler ise açık kaldı. Bu işletmeler kapatılmasa da çalışma saatler yeniden düzenlendi. Aralık ayının başından bu yana hafta içi günlerde kısmi ve hafta sonu günlerde tüm gün uygulanan sokağa çıkma yasaklarının saatlerine bağlı olarak marketlerin de çalışma saatleri değişti. Yeni düzenlemelerin uygulanmaya başlamasından bu yana başkentli vatandaşlar Ankara’da marketlerin kaçta açıldığını ve kaçta kapandığını merak ediyor.