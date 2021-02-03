Vestel Hedef Yükseltti! 1 Milyonuncu Çamaşır Makinesi Üretildi!

Vestel Beyaz Eşya, 2018 yılında başladığı çamaşır kurutma makinesi imalatında 1 milyonuncu üretimini gerçekleştirdi.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 2018'de üretilmeye başlanan Vestel çamaşır kurutma makineleri, halihazırda Türkiye'nin en çok tercih edilen beyaz eşyaları arasında yer alıyor.

Yenilikçi, hayatı kolaylaştıran ve enerji verimliliği sağlayan ürünleri tüketiciyle buluşturan şirket, aradan geçen 2,5 yıllık sürede 1 milyonuncu çamaşır kurutma makinesini üretme başarısına imza attı.

Kurutma makinesi ürün ailesinde kullanıcıların hayatını kolaylaştıran, yüksek kapasiteli, enerji tasarrufu sağlayan, sessiz çalışan, kısa program süresine sahip, hijyenik ve çevreci özelliği taşıyan alternatifler bulunuyor.

"Kısa sürede büyük başarı"

Açıklamada görüşler yer alan Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, Vestel City'de üretilen 1 milyonuncu çamaşır kurutma makinesinin, 2,5 yıl gibi kısa bir sürede erişilen büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Endüstri 4.0 altyapısıyla inşa ettikleri ve 2018'de faaliyete başlayan yeni çamaşır kurutma makinesi fabrikasında 1 milyonuncu ürünün üretildiğini kaydeden Haspolat, "Bu gurur verici başarıda Ar-Ge'den, tasarıma, üretimden satış pazarlamaya kadar emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En kısa zamanda nice başarılara imza atacağımıza inancım sonsuz." açıklamasında bulundu.