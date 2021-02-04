Altındağ Aktaş'ta dönüşüm başladı
Altındağ Belediyesi Aktaştaki hak sahiplerine verdiği sözü de tuttu. Aktaşta Türkiyeye örnek olacak dönüşüm çalışması başladı.
Aktaştaki hak sahiplerine müjde... Uzun yıllardır beklenen Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesinde çalışmalar başladı. Dönüşüm kapsamında inşa edilecek 357 konut için düğmeye basıldı. Aktaş bölgesinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmaları için çok kısa sürede çok fazla yol kat ettiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Sözümüzü tuttuk Aktaştaki hak sahiplerinin de yüzünü güldürdük. Hak sahiplerinin modern konutlarını çok kısa sürede tamamlayıp kendilerine teslim edeceğiz inşallah Şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olsun dedi.
VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLDÜ
Kısa süre önce Cinderesi bölgesinde yıllardır özlemle beklenen modern konutların temelini attıklarını geçtiğimiz yıl Kasım ayında ise Aktaştaki kentsel dönüşüm için ihale gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Balcı şunları kaydetti:
Cinderesi ve Aktaş bölgesinde yıllardır özlemle beklenen kentsel dönüşüm Altındağın kanayan yarasıydı. Buradaki hak sahipleri çok zor durumdaydı. Konuyu çözüme kavuşturmak için büyük çaba sarf ettik. Çok yakında bu bölgede dönüşümün başlayacağının sözünü vermiştik. Şükürler olsun yine sözümüzü tuttuk. Vatandaşlarımıza mahcup olmadık. Çok hızlı bir biçimde konuyu sonuçlandırdık. TOKİ Aktaşta yapılacak modern konutlar için ihaleyi 6 Kasımda gerçekleştirdi. Sonra da yine çok hızlı bir biçimde değişim ve dönüşüm başladı. Bu süreçte biz çok hızlı bir biçimde bölgedeki sağlıksız yapıların yıkımını gerçekleştirmiş dönüşümün önündeki tüm engelleri kaldırmıştık. Söz verdiğimiz gibi oldu ilk kazma vuruldu vatandaşlarımız rahat nefes aldı. Bölgede 357 konut üreteceğiz. Kentsel dönüşüm yaptığımız alanlarda vatandaşlarımızı esnafımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyecek adımları atmaya gayret gösteriyoruz. Yine öyle olacak. Hak sahiplerimizin kısa sürede modern konutlarına kavuşması için elimizden ne geliyorsa yapacağız.
BAKAN KURUMA TEŞEKKÜR
Sürecin en başından itibaren Sayın Bakanımız Murat Kurum ile sık sık görüşüyor kendileriyle sürekli projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz diyen Başkan Balcı Sayın Bakanımız Murat Kuruma desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. En başından bugüne dek bize çok destek oldu. Kendisinin destekleri sayesinde vatandaşlarımızın yüzünü güldüreceğiz inşallah... dedi.
04 Şub 2021 - 10:24 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.