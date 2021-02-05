Ödemeler Başladı! Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ Yattı Mı, İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatacak?

Covid-19 salgın sürecinde binlerce iş yerinin kapatılması ve hizmet vermeye devam eden iş yerlerinin de saat aralıklarının kısaltılması üzerine milyonlarca vatandaş kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı gibi desteklerden faydalanmaya başladı. Covid-19 salgın sürecinde verilmeye başlanan kısa çalışma ödeneklerinin süresinin uzatılması ile ocak ayında da maaş almaya devam edecek vatandaşlar ise uzun zamandır ayın kaçında maaşların yatırılacağını merak ediyordu. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları ile ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk maaşların ocak ayında da yatmaya devam edeceğini daha önce açıklamıştı. Bugün yaptığı açıklama ile ise 5 şubat itibari ile kısa çalışma ödeneğinin yatırılmaya başladığını duyurdu.