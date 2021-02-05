Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Şub 2021 - 17:27 G: 05 Şub 2021 - 17:41

Ödemeler Başladı! Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ Yattı Mı, İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatacak?

Covid-19 salgın sürecinde verilmeye başlanan kısa çalışma ödeneklerinin süresinin uzatılması ile ocak ayında da maaş almaya devam edecek vatandaşlar ise uzun zamandır ayın kaçında maaşların yatırılacağını merak ediyordu. Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Covid-19 salgın sürecinde binlerce iş yerinin kapatılması ve hizmet vermeye devam eden iş yerlerinin de saat aralıklarının kısaltılması üzerine milyonlarca vatandaş kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı gibi desteklerden faydalanmaya başladı. Covid-19 salgın sürecinde verilmeye başlanan kısa çalışma ödeneklerinin süresinin uzatılması ile ocak ayında da maaş almaya devam edecek vatandaşlar ise uzun zamandır ayın kaçında maaşların yatırılacağını merak ediyordu. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları ile ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk maaşların ocak ayında da yatmaya devam edeceğini daha önce açıklamıştı. Bugün yaptığı açıklama ile ise 5 şubat itibari ile kısa çalışma ödeneğinin yatırılmaya başladığını duyurdu.

05 Şub 2021 - 17:27 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Suzuki Yeni Modelini Avrupa İle Birlikte Ülkemizde Satışa Sunuyor! İşte Tarih! mask
Suzuki Yeni Modelini Avrupa İle Birlikte Ülkemizde Satışa Sunuyor! İşte Tarih!
BTC Türk Dogecoin Neden Yok? BTC Türk'te Hangi Coinler Var? mask
BTC Türk Dogecoin Neden Yok? BTC Türk'te Hangi Coinler Var?
Müge Anlı İbrahim Paksoy Olayı Nedir? mask
Müge Anlı İbrahim Paksoy Olayı Nedir?
Vicdansız Amca Teslim Oldu! Bu Kadarına Pes Dedirtti! mask
Vicdansız Amca Teslim Oldu! Bu Kadarına Pes Dedirtti!
Türkiye İle Diplomatik İlişkilerini Geliştiriyor! Tam 29 Yıl Oldu! mask
Türkiye İle Diplomatik İlişkilerini Geliştiriyor! Tam 29 Yıl Oldu!
Kripto Para Dolandırıcılığı! 37 Sanık Yargınlanmaya Devam Ediyor! mask
Kripto Para Dolandırıcılığı! 37 Sanık Yargınlanmaya Devam Ediyor!
Otoyol Gişesinde Büyük Kaza! Can Kaybı Var! mask
Otoyol Gişesinde Büyük Kaza! Can Kaybı Var!
PTT'den Sevgi Dolu Kampanya! Gönderim Bedellerinde İndirim! mask
PTT'den Sevgi Dolu Kampanya! Gönderim Bedellerinde İndirim!
Boğazda Tehlike! Gemi Trafiğine Kapatıldı! mask
Boğazda Tehlike! Gemi Trafiğine Kapatıldı!
Borsa'da İyimser Hava Sürüyor! Bakın Güne Nasıl Başladı! mask
Borsa'da İyimser Hava Sürüyor! Bakın Güne Nasıl Başladı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Suzuki Yeni Modelini Avrupa İle Birlikte Ülkemizde Satışa Sunuyor! İşte Tarih! mask
Suzuki Yeni Modelini Avrupa İle Birlikte Ülkemizde Satışa Sunuyor! İşte Tarih!
Dijital Sporlar Başlıyor! Otomobil Dünyasının Gözü Bu Yarışlarda! mask
Dijital Sporlar Başlıyor! Otomobil Dünyasının Gözü Bu Yarışlarda!
Biden Sonrası Toparlama! Teşvik Paketleri İşe Yaramaya Başladı! mask
Biden Sonrası Toparlama! Teşvik Paketleri İşe Yaramaya Başladı!
BTC Türk Dogecoin Neden Yok? BTC Türk'te Hangi Coinler Var? mask
BTC Türk Dogecoin Neden Yok? BTC Türk'te Hangi Coinler Var?
Müge Anlı İbrahim Paksoy Olayı Nedir? mask
Müge Anlı İbrahim Paksoy Olayı Nedir?
Seçim Sonuçlandı! O isim Tekrar Başkan! mask
Seçim Sonuçlandı! O isim Tekrar Başkan!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL