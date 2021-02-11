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- 11 Şub 2021 - 10:32 G: 11 Şub 2021 - 10:34

Midenizi Üşütüyorsanız Sebebi Bu Virüs! İşte Tedavisi!

Mide üşütmesi dikkat edilmesine rağmen oldukça sık yaşanan bir rahatsızlık. Prof. Dr. Vedat Göral bu hastalığın sebebinin aslında bir çeşit virüsten kaynaklandığı açıkladı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, mide üşütmesinde koronavirüsün değil norovirüsün sorumlu olduğunu belirterek, "Karın ağrısı, ishal, kusma, kas ağrısı ve kramplarla ilerleyen mide üşütmesi, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde koronavirüsü akıllara getiriyor. Bakteri bulaşmış yiyecekler ve hasta kişilerle temasla bulaşan norovirüse karşı izolasyon ve medikal tedavi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamayla, mide üşütmesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, yaşanan salgın döneminde ortaya çıkan mide üşütmesinin Kovid-19'u akıllara getirdiğini aktardı.

Göral, mide üşütmesinin, halsizlik, karın ağrısı, ishal, kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Belirtilere hafif ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kramplar ve mide spazmı da eşlik eder. Mide üşütmesi genellikle virüs veya bakteri bulaşmış yiyeceklerin, tüketilmesi ya da hasta olmuş kişilerle temas edilmesi yoluyla gelişir. Hastalığa en sık norovirüs neden olur. Bakterilerden salmonella ve E.coli mide üşütmesinin diğer nedenleri arasındadır.

Mide ve bağırsakta virüs nedeniyle enfeksiyon gelişir. Kişi hastalığa yakalanmışsa mutlaka izole edilmeli. Bu virüs, yakınlarına veya temas ettikleri kişilere de bulaşabilir. Hasta enfeksiyon sırasında tedaviyi ayakta geçirebileceği gibi bazen yatarak da tetkik ve tedavi almak zorunda kalabilir."

 "Bebek, çocuk ve yaşlılarda bazen ağır seyredebilir"

Göral, mide üşütmesinde koronavirüsün değil norovirüsün sorumlu olduğunu belirterek, "Karın ağrısı, ishal, kusma, kas ağrısı ve kramplarla ilerleyen mide üşütmesi, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde koronavirüsü akıllara getiriyor. Bakteri bulaşmış yiyecekler ve hasta kişilerle temasla bulaşan norovirüse karşı izolasyon ve medikal tedavi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tedavide antibiyotik kullanımının hiçbir yararı olmadığını dile getiren Göral, temel amacın, mide üşütmesinin yol açtığı belirtileri düzeltmek olduğunu bildirdi.

Göral, "Muz, elma püresi, pirinç, ayran, bol sıvı tüketmek gerekir. Yağlı ve baharatlı yiyeceklerden, alkol ve kahveden uzak durulmalıdır. İshal ve kusma varsa ilaç verilir. Zencefil, ıhlamur, nane ve limon kullanarak bitki çaylarını evde de hazırlayabilirsiniz. Ev yapımı yoğurt veya kefir, kişiyi rahatlatır." ifadelerini kullandı.

İlaç olarak, mide şurupları ve gerekirse ağrı kesicilerin hekim kontrolünde kullanılabileceğini ifade eden Göral, "Doktor izniyle serum gerekli görüldüğü takdirde takılabilir. Genelde 1-2 günde belirtiler geçer. Bebek, çocuk ve yaşlılarda bazen ağır seyredebilir. Nadiren belirtiler 7-10 gün sürebilir." bilgisini verdi.

11 Şub 2021 - 10:32 AA İstanbul- Sağlık

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