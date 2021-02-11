Mamak’ta Çifte Temel Atma

MAMAKA İKİ HAVUZ DAHA

İlçeye değer katacak projeleri bir bir hayata geçiren Mamak Belediyesi ilçenin marka değerini yükseltecek yeni yatırımlarla göz dolduruyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Mamaka ikinci havuz kazandırmak için Ekin Mahallesinde Ekin Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinin temelini atan Mamak Belediyesi Altıağaç ve Misket Mahallesinde hafriyat çalışmalarını tamamladığı yüzme havuzlarının çok yakında temelini atacak. Mamakın dört bir yanındaki gençleri çocukları kadınları ve her kesimi sporla buluşturacaklarının sözünü verdiklerini işaret eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Bu eserleri yapalım ki bölgemizin hem gelişmesine katkı sağlayalım hem de Güzel Mamaklı hemşehrilerimize daha çok sosyal imkânları olan bir şehir armağan edelim. Ankarada deniz yok ama Ankaralı hemşehrilerimizi denizin nimetlerinden istifade ettirmek yüzme sporuyla buluşturmak suya kavuşturmak en önemli hedeflerimizin başında geliyor. Mahallelerimizde yüzme sporunu yaygınlaştırmak gençlerimizi çocuklarımızı kadınlarımızı ve mahalle sakinlerimizi yüzme sporu ile daha iyi ortamlarda buluşturabilmek için projelendirdiğimiz iki yüzme havuzumuzun daha önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Biz bu güne kadarki çalışmalarımızı bu vizyon etrafında şekillendirdik. Bu vizyonu gerçekleştirmeye hizmet edecek nice hizmetleri kazandırdık. Aynı heyecanla yolculuğumuza devam edeceğiz. İstiyoruz ki Mamakta yaşayan hemşehrilerim daha güzel ortamda spor yapsınlar. Onlara yaşamaktan mutlu oldukları bir şehir armağan edelim dedi.

DÖRT DÖRTLÜK HİZMET

Millet kıraathanelerinden kütüphanelere bilim ve sanat merkezlerinden parklara kadar pek çok eseri vatandaşların hizmetine sunan Mamak Belediyesi Şubat ayı itibariyle yeni açılışlar ve temel atmalar gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Misket mahallesinde 2 bin 528 metrakarelik alanda hafriyat çalışmaları tamamlanan Misket Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi etkinlik salonları yarı olimpik yüzme havuzu tribün ofis giyinme odaları duş alanları teknik alanları depolar ve mescit bulunuyor. 1667 metrekarelik inşaat alanında hayata geçirilen Altıağaç Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinde ise 200 metrekarelik yüzme havuzu ofis etkinlik alanları tribün teknik alanlar depolar giyinme odaları duş ve mescit yer alıyor. Havuzların tamamlanmasıyla Mamak Belediyesi 4 havuzu ile dört dörtlük hizmet verecek. Mamakın Ankaranın vitrini olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Başkan Köse Bugüne kadar Mamakta dertlere derman olan sağlık projeleri kent yaşamını canlandıran kültür ve sanat merkezleri geleceğe ışık tutan bilim ve sanat merkezleri spor başkentine yakışan sportif tesisler ve ilçeye nefes aldıran çevre yatırımları gibi onlarca proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Temelini atacağımız Yüzme Havuzlarımızda geleceğin şampiyonları yetişecek. Mamak gelişimde sınır tanımıyor hizmetlerimiz artarak devam edecek dedi.