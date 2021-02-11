Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Şub 2021 - 18:35 G: 11 Şub 2021 - 18:41

Türkiye'den Kovid-19 Aşı Yardımı! Tam 40 Bin Doz Gönderildi!

Türkiye'den KKTC'ye sağlık yardımı. Korona virüsle mücadele kapsamında 40 bin doz Kovid-19 aşısı gönderildi.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Türkiye, yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) mücadele kapsamında KKTC'ye 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Türkiye Sağlık Bakanlığına ait uçakla KKTC'ye getirilen aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman olduğu gibi salgın döneminde de sağladıkları destek dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini iletti.

Aşının çok önemli olduğunu belirten Pilli, "Dünyada bu kadar sıkıntılar varken, aşıya ulaşmak bu kadar zorken, Türkiye her zaman bizim yanımızda olmuştur, aşı konusunda da bizi yalnız bırakmamıştır. Şu anda toplamda Türkiye'den 80 bin aşı geldi. 40 bin aşıyı yaptık, önümüzdeki günlerde yeni gelen 40 bin aşıyı da düzenli şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Pilli, aşıların Türkiye'den gelmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Bu konuda KKTC halkı müsterih olsun, aşıda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da teyit etmiştir. Halkımızı en kısa sürede aşılayacağız." diye konuştu.

"Nisanda bütün sektörleri açmayı hedefliyoruz"

Aşılama planının sistemli şekilde devam ettiğine değinen Pilli, ilk önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yaptıklarını, düzenli şekilde tüm halkı aşılayacaklarını ifade etti.

Pilli, "Önümüzdeki günlerde 65 yaş üstü aşılar bitecek. Aşıyla pandemiyi kontrol altına almayı ve nisanda bütün sektörleri açmayı hedefliyoruz. Türkiye'den toplamda 500 bin aşı gelmesini hedefliyoruz, bu sayıdan fazlası da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Henüz salgının bitmediğine işaret eden Pilli, halka maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Daha önce 40 bin doz aşı gönderilmişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün KKTC'de yaptığı açıklamada, "KKTC'ye bugüne kadar 40 bin doz aşı temin ettik. Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

11 Şub 2021 - 18:35 AA - Gündem

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İngiltere'den Kötü Haber Geldi! Mutasyon Tüm Dünyaya Yayılabilir! mask
İngiltere'den Kötü Haber Geldi! Mutasyon Tüm Dünyaya Yayılabilir!
182 Neden Aranmıyor? MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır? mask
182 Neden Aranmıyor? MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır?
2. Doz Aşılamalar Başladı! Takvim Beklendiği Şekilde İlerliyor! mask
2. Doz Aşılamalar Başladı! Takvim Beklendiği Şekilde İlerliyor!
Midenizi Üşütüyorsanız Sebebi Bu Virüs! İşte Tedavisi! mask
Midenizi Üşütüyorsanız Sebebi Bu Virüs! İşte Tedavisi!
Uzun Süredir Bekleniyordu! 250 Milyon Doz Covid-19 Aşısı Üretimi Başladı! mask
Uzun Süredir Bekleniyordu! 250 Milyon Doz Covid-19 Aşısı Üretimi Başladı!
Bakan Varank'tan Yerli Aşı Müjdesi! "Gönüllü Olmaya Adayım" mask
Bakan Varank'tan Yerli Aşı Müjdesi! "Gönüllü Olmaya Adayım"
Kovid-19 Aşısı İlk Ona Yapıldı! Etkili Olacak Mı Merak Konusu! mask
Kovid-19 Aşısı İlk Ona Yapıldı! Etkili Olacak Mı Merak Konusu!
Kovid-19'dan Daha Ölümcül Olduğu Açıklandı! İşte Rakamlar! mask
Kovid-19'dan Daha Ölümcül Olduğu Açıklandı! İşte Rakamlar!
Aşılama Bu Hafta Başlıyor! 2. Doz Yapımına Başlandı! mask
Aşılama Bu Hafta Başlıyor! 2. Doz Yapımına Başlandı!
Kovid-19 Aşısı İçin Müjdeli Haber Geldi! Kullanım İzni Çıktı! mask
Kovid-19 Aşısı İçin Müjdeli Haber Geldi! Kullanım İzni Çıktı!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
ABD'de Korkunç Tablo Büyüyor! Ölüm Sayısı 500 Bin'e Yaklaştı! mask
ABD'de Korkunç Tablo Büyüyor! Ölüm Sayısı 500 Bin'e Yaklaştı!
İngiltere'den Kötü Haber Geldi! Mutasyon Tüm Dünyaya Yayılabilir! mask
İngiltere'den Kötü Haber Geldi! Mutasyon Tüm Dünyaya Yayılabilir!
En Güvenilir Bitcoin Siteleri Hangileri? Binance ile BtcTurk En İyi Kripto Borsaları Mı? mask
En Güvenilir Bitcoin Siteleri Hangileri? Binance ile BtcTurk En İyi Kripto Borsaları Mı?
Çöp Tesisinde Acı Olay! Masum Bebekten Kötü Haber! mask
Çöp Tesisinde Acı Olay! Masum Bebekten Kötü Haber!
Enis Berberoğlu Tekrar Milletvekili! 7 Ay Sonra Gelen Karar! mask
Enis Berberoğlu Tekrar Milletvekili! 7 Ay Sonra Gelen Karar!
Valilikten Kritik Uyarı! Herkesi Önlem Almaya Çağırdılar! mask
Valilikten Kritik Uyarı! Herkesi Önlem Almaya Çağırdılar!
Regaip Kandili Ne Zaman? Regaip Kandil’inde Oruç Tutulacak Mı? mask
Regaip Kandili Ne Zaman? Regaip Kandil’inde Oruç Tutulacak Mı?
CNG Gaz Satışı Başlıyor! Benzin İstasyonlarında Satılacak! mask
CNG Gaz Satışı Başlıyor! Benzin İstasyonlarında Satılacak!
Türkiye'den ABD'ye Tepki! Osman Kavala Açıklamaları Gerginlik Yarattı! mask
Türkiye'den ABD'ye Tepki! Osman Kavala Açıklamaları Gerginlik Yarattı!
51 Yılın En Yüksek Değerlerine Ulaşıldı! Sıcaklar Korkutuyor! mask
51 Yılın En Yüksek Değerlerine Ulaşıldı! Sıcaklar Korkutuyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’da Tiksindiren Olay! Görenlerin Midesi Bulanıyor! 10 Yaşındayken Öz Abisi Tarafından… mask
Esra Erol’da Tiksindiren Olay! Görenlerin Midesi Bulanıyor! 10 Yaşındayken Öz Abisi Tarafından…
Didem Soydan Burak Deniz'le Kavga Mı Etti? Tepkisi Sert Oldu! "Haberinizdeki Tek Doğru Şey..." mask
Didem Soydan Burak Deniz'le Kavga Mı Etti? Tepkisi Sert Oldu! "Haberinizdeki Tek Doğru Şey..."
Fahriye Evcen Derin Dekoltesini Saçlarıyla Gizledi! Güzelliğini Görenin Aklı Başından Gidiyor! Dizi mi Geliyor? mask
Fahriye Evcen Derin Dekoltesini Saçlarıyla Gizledi! Güzelliğini Görenin Aklı Başından Gidiyor! Dizi mi Geliyor?
ABD'de Korkunç Tablo Büyüyor! Ölüm Sayısı 500 Bin'e Yaklaştı! mask
ABD'de Korkunç Tablo Büyüyor! Ölüm Sayısı 500 Bin'e Yaklaştı!
Türkiye'den Kovid-19 Aşı Yardımı! Tam 40 Bin Doz Gönderildi! mask
Türkiye'den Kovid-19 Aşı Yardımı! Tam 40 Bin Doz Gönderildi!
Müge Anlı'ya Çıkacaktı, Sütyensiz Fotoğrafını Sosyal Medyada İlk 10'a Çıkarttı! Açıklaması Olay Oldu! "Türkücüler Yapamaz mı?" mask
Müge Anlı'ya Çıkacaktı, Sütyensiz Fotoğrafını Sosyal Medyada İlk 10'a Çıkarttı! Açıklaması Olay Oldu! "Türkücüler Yapamaz mı?"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL