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- 12 Şub 2021 - 13:59 G: 12 Şub 2021 - 14:17

Avrupa Birliğinde Hesap Tutmadı! Aşılama Yaz Sonuna Uzadı!

AB, planlamaları dahilinde nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefini tutturamadı. Yeni tarih yaz sonuna uzadı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerdeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) karşı aşılanması hedefini 1 Haziran'dan 21 Eylül'e uzattı.

AB Komisyonu, aşı tedarikindeki sorunlar ve aşılama kampanyalarının yavaş ilerlemesi nedeniyle aşı stratejisindeki hedefinde değişikliğe gitti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hedefin ileri tarihe atılmasını, Kovid-19 salgını nedeniyle hazırlanan kurtarma fonunun yasalaşması dolayısıyla düzenlenen imza töreninden sonra açıkladı.

Von der Leyen, "Ortak bir hedefimiz var. O da AB içindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yaz sonuna kadar aşılanması. Tabii şurası çok açık. Yaz 21 Eylül'de sona eriyor." dedi.

Komisyonun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, 19 Ocak'taki açıklamasında, yüzde 70 hedefi koyduklarını ve hedefe 1 Haziran'a kadar ulaşmayı planladıklarını duyurmuştu.

AB Komisyonu, ilaç firmalarından aşı satın almak üzere tüm AB ülkeleri adına anlaşmalar yapmıştı. AB, şu ana kadar 6 firmayla toplamda 2,3 milyara yakın doz için sözleşme imzaladı.

Ancak dağıtımın yavaş ilerlemesi dolayısıyla aşılamaların da yavaş gitmesi nedeniyle AB Komisyonu eleştiriliyordu. Firmaların tedarik sorunu, üretim kapasitelerinin hızlı artırılamaması gibi nedenler aşılamaların yavaş ilerlemesine neden oluyor.

Von der Leyen, 10 Şubat'ta AB'nin aşıları topluca alma kararının doğru olduğu savunmuş, bunun yanında aşılarla ilgili stratejide hatalar yaptıklarını kabul etmişti. Komisyon Başkanı, "Hala olmak istediğimiz yerde değiliz. Aşılara onay vermede geç kaldık. Toplu üretim konusunda çok fazla iyimserdik. Ayrıca verdiğimiz siparişlerin zamanında teslim edileceğine fazla inandık." demişti.

AB genelinde Aralık 2020 sonunda başlayan aşılamalarda bugüne kadar yaklaşık 450 milyonluk nüfusun 18,5 milyonu aşılanmış durumda. AB, gelecek aylarda üretimin artması, mevcut aşılara yenilerinin eklenmesiyle hedefin tutturulacağını öngörüyor.

12 Şub 2021 - 13:59 AA - Dünya

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