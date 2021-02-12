Yedikleri İçtikleri Ayrı Gitmiyordu! Demet Akalın ile Esra Balamir Neden Küstü?

Magazin dünyasının en popüler isimlerinden Demet Akalın ve yakın arkadaşı olarak bilinen Esra Balamir’in küstüğü haberi gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada ve magazin gündemlerinde en çok konuşulan isimlerden bir olan Demet Akalın’ın Esra Balamir ile neden küstüğü ve ikilinin arasında neler yaşandığı merak ediliyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının sunuculuğunu gerçekleştiren ünlü popçu Demet Akalın’ın yakın arkadaşı olarak bilinen Esra Balamir ile arasının bozulduğu iddia ediliyor. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akan’ın uzun zamandır yakın arkadaş olduğu Esra Balamir ile neden arasının açıldığına dair ise ikiliden açıklama gelmedi. Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından çok yakın oldukları bilinen ikilinin neden arasının açıldığı tartışma konusu oldu. Birbirlerini sosyal medyadan sildikleri görülen Demet Akalın ve Esra Balamir arasındaki gerginliğin sürdüğü de gelen iddialar arasında.