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- 12 Şub 2021 - 17:01 G: 12 Şub 2021 - 17:08

Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Ankara’da Sabah Namazı Ne Zaman?

İslam dinin farz ibadetleri arasında olan namaz için vakitleri ve kılınışını birçok kişi araştırıyor. Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

İslam dininin farz ibadetleri arasında yer alan namaz birçok Müslüman tarafından araştırma konusu oluyor. Diyanet İşler Başkanlığı tarafından açıklanan takvimde üç aylara girilmesine de az kalındığının öğrenilmesi üzerine her dönem kılınması farz olan sabah namazının nasıl kılındığı, kaç rekat olduğu gibi ayrıtılar ise Müslümanlar tarafından merak edildi.

İslam dinindeki en önemli ibadetlerden biri olan namaz günde 5 rekat kılınır. Günde 5 rekat namaz kılmak Müslümanlar için farz olmak ile beraber günün ilk namazı da sabah namazıdır. Yılın her döneminde farz olan sabah namazı üç ayların yaklaşması ile beraber en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Namaz kılmaya yeni başlayacak olanlar ya da normal dönemlerde fırsat bulamadığı halde üç aylarda namaz kılmak isteyen Müslümanlar sabah namazının nasıl kılındığını, saat kaçta kılınması gerektiğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üç ayların 25 şubat tarihinde başlayacağının açıklanması üzerine, sabah namazının kaç rekat olduğu da araştırılan konular arasında yer aldı.

12 Şub 2021 - 17:01 - Yaşam

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