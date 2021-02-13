Ramo Dizisine Bomba Transferler Ardı Arkası Kesilmeden Yapılıyor! Ramo’ya Farklı Bir Soluk Getirecek! O İsim…

Dün yayınlanan bölümünde yayınlanan sahneler ise seyircilerin akıllarında kazındı. Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç’in ters köşesi seyircileri büyük bir şoka uğrattı. Öldü sanılan Sibel’in birden ortaya çıkışı Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecralarında büyük yankı uyandırdı. Özellikle Twitter’da yaklaşık 10 saate yakın TT olarak kaldı.

32 bölümüyle büyük yankı uyandıran diziye birbirinden farklı isimler katılmaya devam ediyor. Sevilen oyuncu olgun Şimşek ve Pelin Körmükçü aniden diziden ayrılmış ve dizi artık boyut atlatmıştı. Olgun Şimşek’in karısına hayat veren Ahsen karakterinin ani ölümüyse akıllarda uzun bir süre yer etmişti. Heyecanı giderek artan dizinin son bölümüyse milyonlarca izleyicinin şok yaşamasına neden oldu.